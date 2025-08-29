Történelmi NB I.-es bemutatkozáson lép pályára a Pick Szeged

Két előrehozott bajnoki mérkőzés segíti még az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának a felkészülését. A harmadik körből játszott HE-DO Braun Gyöngyös elleni találkozót 42–26-ra nyerték meg a kékek csütörtökön este. Ezen a találkozón játszotta első tétmeccsét szegedi mezben Jim Gottfridsson, míg Radvánszki Attila Tatabányáról visszatérve debütált a Pick NB I.-es együttesében.

Bodó Richárd négy gólt lőtt a Pick Szeged–Gyöngyös bajnokin.

Fotó: Karnok Csaba

– Az, hogy a szegedi közönség skandálta a nevem, örök emlék marad számomra – árulta el a 20 éves kapus, Radvánszki Attila a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. – Jól kezdtem a mérkőzést, szerencsére egy olyan védőfal dolgozott előttem, ami megkönnyítette a helyzetemet. Próbáltam kiadni magamból mindent, szerencsére sikerült. Az első védés volt a legnehezebb, utána a többi már jött lendületből. A mérkőzést megelőző éjjelen tudtam aludni, szerencsére jó alvó vagyok. Remélem, hogy a Gyöngyös elleni teljesítményemmel kivívtam magamnak a szakmai stáb bizalmát, és a következő mérkőzéseken is lehetőséget kapok majd a mestertől – fejezte ki reményét.

Történelmi mérkőzést játszik a Szigetszentmiklósi KSK vasárnap késő délután az OTP Bank-Pick Szeged ellen, hiszen a Pest vármegyeiek első NB I.-es találkozójukra készülnek. A 2024–2025-ös NB I./B-s idény bajnoka volt a csapat, amelynek vezetőedzője Imre Vilmos. A másodosztály góllövőlistájának dobogójára két játékost is adtak, a gólkirály Schmid Péter volt 180 góllal, míg Pulay Gábor 164 alkalommal volt eredményes.

A Pick Szeged–Gyöngyös mérkőzés sajtótájékoztatója: