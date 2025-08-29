augusztus 29., péntek

Férfi kézilabda

54 perce

Történelmi NB I.-es bemutatkozáson lép pályára a Pick Szeged

Címkék#Szigetszentmiklós#Radvánszki Attila#férfi kézilabda#pick szeged

Az újonc ellen folytatják. Történelmi mérkőzés részese lesz majd vasárnap 17 órától az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A 18. fordulóból előrehozott mérkőzésen annak az újonc Szigetszentmiklósnak a vendégei lesznek a Tisza-partiak, amely klub fennállása során első NB I.-es mérkőzését játssza.

Becsei Dávid

Két előrehozott bajnoki mérkőzés segíti még az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának a felkészülését. A harmadik körből játszott HE-DO Braun Gyöngyös elleni találkozót 42–26-ra nyerték meg a kékek csütörtökön este. Ezen a találkozón játszotta első tétmeccsét szegedi mezben Jim Gottfridsson, míg Radvánszki Attila Tatabányáról visszatérve debütált a Pick NB I.-es együttesében.

Újonccsapatot avat a Pick Szeged.
Bodó Richárd négy gólt lőtt a Pick Szeged–Gyöngyös bajnokin.
Fotó: Karnok Csaba

– Az, hogy a szegedi közönség skandálta a nevem, örök emlék marad számomra – árulta el a 20 éves kapus, Radvánszki Attila a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. – Jól kezdtem a mérkőzést, szerencsére egy olyan védőfal dolgozott előttem, ami megkönnyítette a helyzetemet. Próbáltam kiadni magamból mindent, szerencsére sikerült. Az első védés volt a legnehezebb, utána a többi már jött lendületből. A mérkőzést megelőző éjjelen tudtam aludni, szerencsére jó alvó vagyok. Remélem, hogy a Gyöngyös elleni teljesítményemmel kivívtam magamnak a szakmai stáb bizalmát, és a következő mérkőzéseken is lehetőséget kapok majd a mestertől – fejezte ki reményét.

Történelmi mérkőzést játszik a Szigetszentmiklósi KSK vasárnap késő délután az OTP Bank-Pick Szeged ellen, hiszen a Pest vármegyeiek első NB I.-es találkozójukra készülnek. A 2024–2025-ös NB I./B-s idény bajnoka volt a csapat, amelynek vezetőedzője Imre Vilmos. A másodosztály góllövőlistájának dobogójára két játékost is adtak, a gólkirály Schmid Péter volt 180 góllal, míg Pulay Gábor 164 alkalommal volt eredményes. 

A Pick Szeged–Gyöngyös mérkőzés sajtótájékoztatója:

