Férfi kézilabda

41 perce

Fiatal debütánsok góljaival nyert a Pick Szeged történelmi meccset

Címkék#Szigetszentmiklósi KSK#férfi kézilabda#pick szeged

Szép volt, fiúk! – skandálták a szigetszentmiklósi szurkolók csapatuk első NB I.-es meccse után. A Pest vármegyeiek 37–28-as vereséggel mutatkoztak be az erősen tartalékos OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata ellen, amelyben két fiatal is gólokkal debütált, így a meccsvégi dicséret nekik is szólhatott a lelátóról.

Becsei Dávid
Röd távollétében Garciandia (a labdával) végigjátszotta a mérkőzést.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Felforgatott játékoskerettel, több kulcsjátékosa nélkül utazott el az újonc Szigetszentmiklós otthonába az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A 18. fordulóból előrehozott mérkőzés volt a hazai klub történelmében az első NB I.-es találkozó. Tobias Thulin, Mario Sostaric, Magnus Abelvik Röd, Bodó Richárd és Sebastian Frimmel sem volt ott a Tisza-partiak keretében, amelyben így Michael Apelgren több fiatalnak is lehetőséget biztosított.

Lazar Kukics, a Pick Szeged szerb válogatott irányítója.
Lazar Kukics négy gólt lőtt a Szigetszentmiklós–Pick Szeged mérkőzésen.
Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Természetesen csordultig megtelt a történelmi mérkőzésre a szigetszentmiklósi sportcsarnok. Szegedi középkezdés után hét a hat ellen, kapus nélkül Borut Mackovsek gólja indította a mérkőzést, amelynek első tíz percében ezt követően rendre az újonc járt előrébb. Többször ráadásul két találattal is vezettek a szigetszentmiklósiak, 8–6-ról viszont egy négy–nullás sorozattal fordított a Pick Szeged. Ekkortájt Janus Smárason vette hátára a vendégcsapatot, de Szilágyi Benjámin is jó százalékkal értékesítette a helyzeteit a jobbszélről, valamint hétméteresből.

A két irányítós játékot szemmel láthatóan nehezen követték le a hazai védők, előbb a Gottfridsson, Smárason, majd a Gottfridsson, Kukics duó okozott nekik sok problémát. A 20. percben már 10–15 állt az eredményjelzőn, egy dudaszó pillanatában született Gábori-gólnak köszönhetően pedig 16–21 a szünetben.

A Pick Szeged fiataljai meghatározó szerepben

Holland légiósa révén góllal folytatta a második félidőben a Szigetszentmiklós, majd három szegedi találat jött. Élete első NB I.-es meccsén – még az első játékrészben 10–12-nél – Furka Márton, majd Fogas Márton is megszerezte az első gólját. Mindeközben a szegedi kaput már a Miklert váltó Radvánszki Attila őrizte, de ott volt a pályán a jobbszélen Kucsera Máté, míg középen Lukács Kornél is.

A szegedi győzelem természetesen nem forgott veszélyben, a mérkőzés viszont a szigetszentmiklósiaknak – a tisztes helytállás és debütálás miatt – örökre emlékezetes marad, mint ahogyan a bemutatkozó pickes fiataloknak is.

Szeptember 6-án 18 órától a PLER-Budapest ellen folytatja az OTP Bank-Pick Szeged a bajnokságban a Pick Arénában.

Szigetszentmiklósi KSK–OTP Bank-Pick Szeged 28–37 (17–21)
Férfi kézilabda NB I., 18. forduló, Szigetszentmiklós, SKSK Kézilabda Csarnok, 800 néző. Vezette: Asztalos, Szalay.
Szigetszentmiklós: Holló – Brandt 1, Butorac 6, Kovács M. 4, Turák 1, van Dijk 2, Spacsek 1. Csere: Perényi (kapus), Schmid 6/3, Klucsik, Pulay 4, Gábori 1, Davidovic 1, Hoffmann 1, Tóvizi. Vezetőedző: Imre Vilmos.
Szeged: Szilágyi 6/3, Furka 2, Garciandia 4, Smárason 6, Mackovsek 2, Bánhidi 2, Jelinic 2. Csere: Mikler, Radvánszki (kapusok), Kalaras, Gottfridsson 3, Kukics 4, Toto 2, Fogas 1, Kucsera 3, Lukács. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Hétméteres: 4/3, ill. 3/3.
Kiállítás: 8, ill. 6 perc.

Itt visszanézhető a mérkőzés:

 

