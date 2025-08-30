augusztus 30., szombat

Férfi kézilabda

9 perce

Komoly mérföldkőhöz ért a Pick Szeged több játékosa

Címkék#kézilabda#Bánhidi Bence#pick szeged#Bodó Richárd#Mario Sostaric

Elkezdődött az új idény. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata két előrehozott mérkőzéssel kezd a bajnokságban, az elsőt csütörtökön már le is játszotta. A Pick Arénában a HE-DO B. Braun Gyöngyöst győzték le 42–26-ra, a találkozó után két szegedi kézilabdázó is pályafutása egy fontos mérföldkövéről írt a közösségi médiában.

Becsei Dávid

Az OTP Bank-Pick Szeged HE-DO B. Braun Gyöngyös elleni előrehozott mérkőzésével indult a férfi kézilabda NB I. 2025–2026-os szezonja. A meccset magabiztosan a kékek nyerték meg 42–26-ra, vasárnap 17 órától pedig már az újonc Szigetszentmiklósi KSK vendége lesz a Tisza-parti csapat. A mérkőzés különlegessége, hogy a hazaiak klubtörténelmi pillanatokat élhetnek majd át, először lépnek pályára az első osztályban.

Tizedik idényüket játsszák a Pick Szeged mezében.
Bánhidi Bence (balról jobbra), Bodó Richárd és Mario Sostaric a tizedik idényét kezdte meg az OTP Bank-Pick Szeged mezében a Gyöngyös ellen.
Fotó: Tumbász Hédi/MW

A Pick Szeged Gyöngyös elleni mérkőzése után Bodó Richárd és Mario Sostaric is a tízes szám bűvöletében tett közzé bejegyzést a közösségi médiában. A horvát világbajnoki ezüstérmes jobbszélső, aki tizenegy lövésből tizenegy góllal kezdte a bajnokságot, 24 órán át elérhető történetében emlékezett meg róla, hogy a tizedik idényét kezdte meg a Tisza-parti városban. Nem Sostaric az egyetlen, aki a tizedik szezonját tapossa az OTP Bank-Pick Szeged mezében. Hozzá hasonlóan 2016 nyarán igazolt Szegedre Bánhidi Bence és Bodó Richárd is, ők szintén a csapatot erősítik jelenleg is.

A 11. szezon a Pick Szegedben

Van viszont egy szegedi kézilabdázó, aki még a Bánhidi, Bodó, Sostaric triónál is több ideje erősíti a klubot. Mikler Roland a Gyöngyös ellen a tizenegyedik idényét kezdte meg a Pick Szeged kapujában, bár az első találkozón még nem lépett pályára, ám a meccskeretben ott volt. Két turnusban hozta ezt össze, hiszen először 2010 és 2014 között védett Szegeden, majd öt évre Veszprémbe igazolt, ahonnan 2019 nyarán tért vissza a napfény városába.

Nem csak Bánhidi, Bodó és Sostaric számára különleges ez az idény, hiszen a Pick Szeged több nagy sikere is jubilál idén. Az első bajnoki cím, a 2006-os Magyar Kupa-győzelem, míg a klub az ötvenedik szezonját kezdte meg az NB I.-ben.

 

