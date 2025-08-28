augusztus 28., csütörtök

Férfi kézilabda

1 órája

Ragyogó mezben játszik a Pick Szeged az új szezonban – képpel

Címkék#OTP Bank-Pick Szeged#HE-DO B Braun Gyöngyös#férfi kézilabda

18 órától a HE-DO B. Braun Gyöngyös ellen kezdik az új szezont. Bemutatta új mezét az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, amelyet a klub közlése szerint a napfény ihletett.

Becsei Dávid

Két előrehozott bajnokival indítja a 2025–2026-os szezont az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Ma este a HE-DO B. braun Gyöngyös ellen itthon a Pick Arénában indul az új idény. A mérkőzésen már új mezben lépnek pályára a szegedi játékosok.

Új mezben játszik a Pick Szeged.
Bánhidi Bence, a Pick Szeged világklasszis beállója az új mezben.
Forrás: OTP Bank-Pick Szeged

Szeged a napfény városa, az OTP Bank-Pick Szeged számára pedig fontos a tradíció. A napfény városa, a híres napsugaras házak különleges motívumok az itt lakók életében, a csapat új meze pedig mindezt megmutatják. A klub idei mezét „A szegedi napfény ihlette, ragyogásra született.”

Új autókat kaptak a Pick Szeged játékosai

A Pick Szeged játékosai a meccsnapot megelőzően vették át az új szolgálati autókat, a sajtótájékoztatóról ide kattintva olvashat és nézegethet képeket.

 

