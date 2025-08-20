OB I.-es vízilabdázókkal edzett együtt a Pick Szeged

Szombaton már a norvégiai Elverumban játszik edzőmeccset az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a lengyel Kielcével. Vasárnap a házigazda Elverum lesz a Tisza-partiak ellenfele, elutazás előtt viszont kikapcsolódásként vízilabdaedzésen vettek rész Bánhidi Bencéék.

Az OTP Bank-Pick Szeged irányítója, Janus Smárason vízilabdázóként.

Fotó: Sólya Elza/pickhandball.hu

Foghíjas kerettel a januári világbajnokság alatt már meglátogatták a szegedi kézilabdázók az SZVE Goodwill Pharma Fortacell OB I.-es férfi vízilabdacsaptát. Most viszont a teljes keret részt vett az összetartáson. A pickhandball.hu beszámolója szerint a kézilabdázók gyorsan megegyeztek a vízilabdázókkal, hogy kisebb pályán játszanak, mert az eredeti túl nagy lett volna nekik. A férfi vízilabda OB I. legutóbbi idényét hetedik helyen záró szegediek vezetőedzője, Kiss Csaba vegyes csapatokat alakított ki. A tudósítás kiemelte, gyorsan kialakult a hátvéd- és csatársor, az úszást pedig Smárasonék a pólósokra bízták.

Vízilabdaedzésen a Pick Szeged játékosai

– Egész ügyes, stabil, szépen lő – állapította meg Sebastian Frimmelről a szegedi mester. Persze több mosolyra fakasztó jelenet is akadt: Tobias Thulin két ziccerben is a kapufát találta el, de aztán ő is betalált. Potyogtak a gólok, a szláv játékosok – Lazar Kukics, Mario Sostaric, Borut Mackovsek és Marin Jelinic – nagyon komolyan vették a meccset, minden labdáért megküzdöttek – jelentette az exkluzív tréningről a kézilabdacsapat klubhonlapja.