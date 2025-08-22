Bravúrra készül a nyitófordulóban a szegedi csapat

Véget ér a nyári szünet a Simple női liga labdarúgó NB I.-ben is, pénteken és szombaton rendezik a nyitóforduló mérkőzéseit. A KÉSZ-St. Mihály Szegedre az első fordulóban, szombaton 17 órától az előző kiírás bronzérmese, a nyár folyamán több légióssal erősítő Puskás Akadémia vár idegenben. A szegedeiekhez a nyáron öt új játékos csatlakozott, és mint a hétfői, szezont felvezető sajtóeseményen is elhangzott, sokat várnak az újonnan érkezett játékosoktól a csapatnál. A St. Mihály teljes kerettel vághat neki az idény első meccsének, és mint Major László, a csapat vezetőedzője kitért rá, felkészülten várják a bajnoki rajtot.

Sajti Krisztina (jobbra) immáron csapatkapitányként vezetheti ki a St. Mihályt a Simple női liga első fordulójában. Fotó: Karnok Csaba

A csapat új kapitánnyal vág neki az évadnak, a karszalag a klub saját nevelésű játékosára, Sajti Krisztinára került, aki elmondta, élni szeretne a kapott bizalommal és lehetőséggel.

– Nem kérdés, hogy borzasztóan nehéz összecsapás vár ránk. A Puskás a Simple Női Liga egyik legerősebb alakulata, nem véletlenül szerezte meg tavaly a bronzérmet. Minden tudásunkra szükség lesz ahhoz, hogy meglepetést okozzunk ellenük Felcsúton. Ígérhetem, hogy az egész csapat nagyon oda fogja tenni magát, s meglátjuk, ez mire lesz elég. Nagyon reménykedünk a jó rajtban, mindenféleképpen pontot, pontokat szeretnénk elhozni a Puskás otthonából – mondta a klub honlapján a szombaton debütáló csapatkapitány.

Nem változott a Simple női liga lebonyolítása

Az előző évekhez hasonlóan idén is egy 22 fordulós alapszakasz vár a Simple női liga 12 csapatára, majd ezt követően az első két helyen végző csapat játszhatja a bajnoki döntőt, míg a harmadik és negyedik helyezett csapatok a bronzéremért játszanak egy két nyert meccsig tartó párharcot. A szezon végén az utolsó két helyen végzett csapat búcsúzik az élvonaltól.