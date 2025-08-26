Kibeszéltük, milyen idényt várunk a Pick Szegedtől

Nagyszerű hétvégét zárt a magyar küldöttség a milánói gyorsasági kajak-kenu világbajnokságon, hiszen a magyar versenyzők szerezték a legtöbb érmet, ebből pedig az MVM Szegedi VE sportolói is alaposan kivették a részüket. Lapunk két sportújságírója, Becsei Dávid és Vajgely Pál a milánói történések mellett a mezőnyben egyedüliként veretlenül álló Szeged-Csanád Grosics Akadémia helyzetét is megvitatta a Sporthang legutóbbi adásában, valamint arról is beszéltek, milyen változtatásokat hozott eddig a nyáron kinevezett vezetőedző, Aczél Zoltán. A sportágon belül maradva, a Mol magyar kupában a Hódmezővásárhelyi FC nyerte a vármegyei rangadót, így várhatja a hétfői sorsolást.

A Sporthang legfrissebb adásában most is rengeteg érdekes témáról beszéltünk. Fotó: DM

Az OTP Bank-Pick Szeged egy norvégiai felkészülési tornával hangolt a tétmeccsek időszakára, csütörtökön már bajnokit játszik a csapat a Pick Arénában, ahol a Gyöngyös lesz az ellenfél. Az adásban arról is beszéltünk, mi lehet a legnagyobb kérdés az idei szezonban a kékekkel kapcsolatban.

Hallgassa meg a Sporthang legfrissebb adását!