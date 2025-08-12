augusztus 12., kedd

3 órája

Még számos változást hozhat az átigazolási időszak a vármegyei labdarúgásban

Címkék#Délmagyar Podcast#Borvető Áron#Szeged-Csanád Grosics Akadémia#podcast

Kitárgyaltuk az elmúlt időszak történéseit. Az NB-s labdarúgó-bajnokságokban igencsak pörögtek az események az elmúlt héten, így elsősorban ez szolgáltatta a fő témát a Délmagyarország sportos podcastjának friss adásában. A Sporthangban szó esett a közelgő vízilabda szezonrajtról is.

Munkatársunktól

Beindult a szezon a labdarúgó NB II.-ben és NB III.-ban: előbbiben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia az újonc Karcag ellen folytatta szereplését, és végzett 2–2-es döntetlenre.

Sporthang
Foci minden mennyiségben a friss Sporthangban, Vajgely Pál és Becsei Dávid mindent kibeszéltek. Fotó: DM

A második egyenlítő találatot az a Borvető Áron jegyezte, akivel kapcsolatban a Diósgyőr érdeklődéséről lehetett hallani a napokban, a Sporthangban lapunk két sportújságírója, Becsei Dávid és Vajgely Pál az átigazolási időszak lehetséges változásairól is beszélt. Az adásban a remekül rajtoló Hódmezővásárhelyi FC-ről is beszélgettünk, a vásárhelyiek ugyanis a Gyulával azonos pontszámmal állva vezetik a bajnokságot három fordulót követően, miközben majd vármegyei rangadót játszhatnak a magyar kupában a Sándorfalva vendégeként.

Nem kell már sokat várni tétmeccsekre vízilabdában sem, a múlt héten elkészítették a BENU Magyar kupa csoportbeosztását, de hogy milyen szegedi csapat ugorhat majd medencébe ezeken, az még egyelőre kérdésesnek tűnik. 

Hallgassa meg a Sporthang legfrissebb adását!

 

A dosszié további cikkei
