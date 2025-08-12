32 perce
Még számos változást hozhat az átigazolási időszak a vármegyei labdarúgásban
Kitárgyaltuk az elmúlt időszak történéseit. Az NB-s labdarúgó-bajnokságokban igencsak pörögtek az események az elmúlt héten, így elsősorban ez szolgáltatta a fő témát a Délmagyarország sportos podcastjának friss adásában. A Sporthangban szó esett a közelgő vízilabda szezonrajtról is.
Beindult a szezon a labdarúgó NB II.-ben és NB III.-ban: előbbiben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia az újonc Karcag ellen folytatta szereplését, és végzett 2–2-es döntetlenre.
A második egyenlítő találatot az a Borvető Áron jegyezte, akivel kapcsolatban a Diósgyőr érdeklődéséről lehetett hallani a napokban, a Sporthangban lapunk két sportújságírója, Becsei Dávid és Vajgely Pál az átigazolási időszak lehetséges változásairól is beszélt. Az adásban a remekül rajtoló Hódmezővásárhelyi FC-ről is beszélgettünk, a vásárhelyiek ugyanis a Gyulával azonos pontszámmal állva vezetik a bajnokságot három fordulót követően, miközben majd vármegyei rangadót játszhatnak a magyar kupában a Sándorfalva vendégeként.
Nem kell már sokat várni tétmeccsekre vízilabdában sem, a múlt héten elkészítették a BENU Magyar kupa csoportbeosztását, de hogy milyen szegedi csapat ugorhat majd medencébe ezeken, az még egyelőre kérdésesnek tűnik.
Hallgassa meg a Sporthang legfrissebb adását!
delmagyar.hu podcast
- Hogyan lett egy makói lányból Magyarország egyik legsikeresebb írónője?
- Hallgasd meg, hogyan telik egy tűzoltó napja – emberfeletti küzdelem nap, mint nap
- Botrány, zsenialitás és túlélés – beszélgetés az Ozzy Osbourne-jelenségről, és ami mögötte van
- Nagyon nem mindegy, mit és honnan lop – Hajmeresztő részleteket árult el a tolvajok büntetéséről a szakértő
- Kopogtasd meg, mielőtt harapsz! A dinnye nagy titka most kiderül Sipos gazdától