Elkezdte a felkészülést az SZTE-Szedeák

Az NKA-Pécstől igazolt Kerpel-Fronius Gáspár, valamint a DEAC-tól szerződtetett Djordje Drenovac is elkezdte a közös munkát az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapatával. A hétfői első edzésről viszont még hiányzott a magyar válogatottal világbajnoki előselejtezőkön résztvevő Cseh Botond, valamint a visszatérő amerikai légiós, Josh Fortune is később csatlakozik be a közös munkába.

Elkezdte a felkészülést a következő szezonra az SZTE-Szedeák.

Forrás: az SZTE-Szedeák Facebook-oldala

– Egyelőre még foghíjas kerettel kezdtük el a felkészülést. Most az alapozáson van a hangsúly, így több az erőnléti edzés és a futás, de napról napra egyre többször előkerül majd az edzéseinken a labda is. A minimális célkitűzésünk a 2025–2026-os szezonra, hogy jobban szerepeljünk, mint az előző idényben – nyilatkozta a szegediek közösségi oldalán Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

A Tisza-parti férfi kosárlabdacsapata a 2024–2025-ös idényt a tizenkettedik helyen zárta az NB I./A csoportos bajnokságban.

Egy hónapon át csak edzőmeccseket játszik a Szedeák

Első felkészülési mérkőzését augusztus 23-án játssza majd a Szedeák a Piros csoportos MAFC ellen hazai környezetben, 29-re pedig még szervezés alatt van az ellenfél. Szeptember első hétvégéjén az oroszlányi Bányász-kupán, a másodikon pedig a kaposvári Orosz László Emléktornán gyakorolhatnak Simándi Árpád tanítványai. Szeptember 17-én az Alba Fehérvárt fogadja a Szedeák, míg a bajnoki főpróbát 20-án a DEAC otthonában tartja.

A szeptember 27-én rajtoló bajnoki szezont az előző idény bronzérmese, az Atomerőmű SE otthonában kezdi meg a Szedeák.