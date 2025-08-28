augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

34°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

34 perce

Nem Szegeden kötött ki a Nyíregyházát elhagyó támadó

Címkék#Beke Péter#NB II#Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Az NB II.-be igazolt, de egy riválishoz került. Végül nem a Szeged-Csanád GA-ban folytatja karrierjét Beke Péter, aki az NB II.-be került, miután kölcsönadta őt a Nyíregyháza.

Vajgely Pál

Korábban arról szóltak a hírek, a támadószekcióban bővülhet a Szeged-Csanád GA kerete. A csakfoci.hu számolt be róla, hogy Beke Pétre iránt érdeklődik a Tisza-parti klub. A 24 éves támadó az NB I.-es Nyíregyházában idén kevesebb lehetőséget kapott, és a portál arról írt, több csapat, így a szegediek is érdeklődnek iránta.

Beke Péter az NB II.-ben folytatja, végül nem a Szeged-Csanád GA-hoz került.
Beke Péter az NB II.-ben folytatja, végül nem a Szeged-Csanád GA-hoz került. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az elmúlt napokban bőven volt változás a szintén az NB II.-ben szereplő Kecskeméti TE-nél, az előző évadban szereplő Bács-Kiskun vármegyeiek kispadján és játékoskeretében is változás történt. A KTE ugyanis menesztette Gera Zoltán vezetőedzőt, akinek a helyére Tímár Krisztián érkezett – most pedig hivatalossá vált, hogy a kölcsönben a kecskemétieknél folytatja Beke Péter is. A támadó korábban Nyíregyházán dolgozott már együtt a kecskemétiek újonnan kinevezett szakvezetőjével.

Rangadóval folytatja a Szeged-Csanád GA

Az átigazolási időszak hamarosan, szeptember 3-án ér véget Magyarországon, azaz néhány napja maradt még a csapatoknak arra, hogy változtassanak keretükön. Ezt követően már csak a szabadon igazolható, szerződéssel nem rendelkező játékosokat igazolhatják le a klubok a téli transzferablak nyitásáig.

A Szeged-Csanád GA egy igazi rangadóval folytatja majd az NB II.-es bajnokságot, hiszen a válogatott szünet, illetve az NB III.-as Dorog elleni kupameccs előtt vasárnap 17.30-tól a második helyen álló Tisza-partiak a harmadik Mezőkövesd vendégei lesznek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu