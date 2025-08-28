Nem Szegeden kötött ki a Nyíregyházát elhagyó támadó

Korábban arról szóltak a hírek, a támadószekcióban bővülhet a Szeged-Csanád GA kerete. A csakfoci.hu számolt be róla, hogy Beke Pétre iránt érdeklődik a Tisza-parti klub. A 24 éves támadó az NB I.-es Nyíregyházában idén kevesebb lehetőséget kapott, és a portál arról írt, több csapat, így a szegediek is érdeklődnek iránta.

Beke Péter az NB II.-ben folytatja, végül nem a Szeged-Csanád GA-hoz került. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az elmúlt napokban bőven volt változás a szintén az NB II.-ben szereplő Kecskeméti TE-nél, az előző évadban szereplő Bács-Kiskun vármegyeiek kispadján és játékoskeretében is változás történt. A KTE ugyanis menesztette Gera Zoltán vezetőedzőt, akinek a helyére Tímár Krisztián érkezett – most pedig hivatalossá vált, hogy a kölcsönben a kecskemétieknél folytatja Beke Péter is. A támadó korábban Nyíregyházán dolgozott már együtt a kecskemétiek újonnan kinevezett szakvezetőjével.

Rangadóval folytatja a Szeged-Csanád GA

Az átigazolási időszak hamarosan, szeptember 3-án ér véget Magyarországon, azaz néhány napja maradt még a csapatoknak arra, hogy változtassanak keretükön. Ezt követően már csak a szabadon igazolható, szerződéssel nem rendelkező játékosokat igazolhatják le a klubok a téli transzferablak nyitásáig.

A Szeged-Csanád GA egy igazi rangadóval folytatja majd az NB II.-es bajnokságot, hiszen a válogatott szünet, illetve az NB III.-as Dorog elleni kupameccs előtt vasárnap 17.30-tól a második helyen álló Tisza-partiak a harmadik Mezőkövesd vendégei lesznek.