Labdarúgás

10 órája

NB I.-es gólvágó iránt érdeklődik a Szeged-Csanád GA

Már három forduló lement a bajnokságból, de minden jel arra mutat, még a játékoseret megerősítésén dolgoznak a Szent Gellért Fórumban. Sajtóértesülés szerint a Szeged-Csanád GA szemet vetett az NB I.-es Nyíregyháza labdarúgócsapatának a gólvágójára.

Becsei Dávid
Beke Péter (a labdával) az előző NB I.-es idényben hat gólt szerzett.

Fotó: Sipeki Péter/MW

Három mérkőzésen két döntetlennel és egy győzelemmel rajtolt a labdarúgó NB II.-ben a Szeged-Csanád GA. A legutóbbi másodosztályú szezon hetedik helyezettje már több játékost igazolt a nyári átigazolási időszak során, de a Csakfoci.hu információi szerint a klub még a keret megerősítésén dolgozik.

A Szeged-Csanád GA játékoskerete még változhat a nyáron.
Beke Péter (jobbról) iránt érdeklődhet a Szeged-Csanád GA.
Fotó: Czinege Melinda/MW

A Csakfoci.hu úgy tudja, hogy több csapat is szívesen látná soraiban az NB I.-es Nyíregyháza 24 éves támadóját. A portál információ szerint a még további igazolásokat tervező Szeged-Csanád GA mellett az első osztálytól az előző szezon végén búcsúzott Kecskeméti TE is érdeklődik Beke Péter iránt.

Eddigi szerepe alapján Beke a több játékidő reményében gondolkodhat a váltáson. A Kisvárda elleni nyitófordulóban még kezdőként hatvannégy percet töltött a pályán, a Puskás Akadémia ellen már csak csereként a 84. minutumban állt be, míg a Paks elleni találkozón már csak a kispadig jutott.

Erősödne vele a Szeged-Csanád GA

Beke Péter a 2022–2023-as idényben hívta fel magára először a figyelmet, amikor az NB II.-es Budafok mezében harmincegy meccsen tizenöt gólt szerzett, amivel a góllövőlista élmezőnyében végzett. Gyorsan le is igazolta a Paks, amelyben viszont mindössze négy őszi meccsen kapott lehetőséget, így a 2024-es téli átigazolási időszak során Nyíregyházára igazolt. A Spartacus feljutásából négy góllal vette ki a részét, majd a 2024–2025-ös NB I.-es kiírásban hatszor volt eredményes huszonhét meccsen, valamint három gólpasszig is eljutott.

Szerdán szintén a Csakfoci írt arról, hogy hamarosan a Szeged-Csanád GA-ba igazolhat a KTE szegedi születésű csapatkapitánya, Vágó Levente.

 

