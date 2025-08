Maguknak köszönhetik a pontvesztést a Szeged-Csanád GA edzője szerint

Döntetlent hozott a dél-alföldi rangadó a labdarúgó NB II. második fordulójában. Pedig a Szeged-Csanád GA ezúttal is kevés lehetőséget engedett ellenfelének, ám a meccs végére a szegediekre nyomást helyező Békéscsaba Albert István fejesével egy pontot otthon tudott tartani.

A Szeged-Csanád GA vezetőedzője, Aczél Zoltán másfajta munkát tervez a csapattal. Fotó: Gémes Sándor

– Küzdelmes mérkőzés volt, a Szeged kimondottan jól védekezett, jól zárta le a területeket. Az utolsó percig küzdöttünk, még a gólunk után is volt egy lehetőségünk. Megérdemelten szereztünk egy pontot – összegzett a találkozót követően Csató Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője.

Győzelmet engedett ki a kezéből a Szeged-Csanád GA

Aczél Zoltán győzelemmel debütált a szegedi kispadon, hiszen a nyitófordulóban legyőzték a Kecskemétet, az újabb lila-fehér csapat elleni derbin viszont ezúttal be kellett érnie egy ponttal.

– Elsősorban magunknak köszönhetjük, hogy ez a meccs döntetlen lett. A Békéscsaba fölénk kerekedett az utolsó öt-tíz percben, ezzel meg is érdemelte az egyenlítést. Az első félidőt nagyon rosszul kezdtük, húsz perc után elkezdtünk futballozni, és rúgtunk egy gyönyörű gólt. Az első játékrész második felét kontrolláltuk, a szünet után szerkezetet váltottunk, ami nagyon jól ült. Hetvenöt-nyolcvan percig nem rúgott kapura a Békéscsaba, és olyan lehetőségeink voltak, amelyekkel lezárhattuk volna a meccset. Az utolsó tíz percre magunkra húztuk az ellenfelet, ki nem kényszerített hibákat követtünk el, két-három passzt kellett volna megcsinálni a rohanó Csaba ellen, akkor eljutunk a kapuig, és lehet, be is fejezünk egy támadást, amivel megnyerjük a meccset. Saját magunknak köszönhetjük, hogy pontokat vesztettünk, ellenfelünk jól dolgozott, megérdemelte az egyik pontot. Ezt a defenzivitást nagyon gyorsan el kell felejtenünk, egy kicsit másfajta munkát kell végeznünk. Öt-hat hete dolgozunk együtt, nem erről vagyok híres, hogy ennyire defenzív lennék, és lehet látni, hogy nem áll nekünk rosszul az, amikor nálunk van a labda és futballozunk. El kell felejtenünk azokat, hogy húzzuk az időt, kirúgjuk a labdát a stadionból. Még ha a Kecskemét ellen nem is ment rá a győzelem, itt viszont most egy győzelmet engedtünk ki a kezünkből, még ha a Békéscsaba sokat is tett a döntetlenért – mondta a meccset követően Aczél Zoltán.