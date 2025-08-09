augusztus 9., szombat

Labdarúgás

1 órája

NB I.-es klub szemelte ki a Szeged-Csanád GA támadóját

Tavaly az egyik legeredményesebb játékos volt. Sajtóhírek szerint egy élvonalbeli csapat vinnél a Szeged-Csanád GA csatárát, ám a felek egyelőre nem állapodtak meg.

Munkatársunktól

Az egyik leggólerősebb játékosát veszítheti el a Szeged-Csanád GA: sajtóhírek szerint ugyanis Borvető Áront szeretné leigazolni a DVTK. A csakfoci.hu úgy értesült, a miskolciak konkrét ajánlatot is tettek a szegediek támadójáért, azonban egyelőre távol állnak egymástól a felek álláspontjai, így nincs megállapodás. Borvető a felkészülés elején hiányzott a szegediektől, az eddigi két bajnoki alatt a Kecskemét ellen csereként szállt be, míg a Békéscsaba elleni dél-alföldi rangadón ott volt a kispadon, ám végül nem lépett pályára.  

Borvető Áron két éve érkezett a Szeged-Csanád GA-hoz. Fotó: Török János

A Szeged-Csanád GA támadója 11 gólt szerzett az előző szezonban

Borvető Áron 2023 nyarán érkezett a szegediekhez, és eddig 66 meccsen lépett pályára a Szeged-Csanád Grosics Akadémiában, ezeken 19 gólt szerzett, valamint négy gólpasszt jegyzett. A 27 éves csatár 2024-25-ös szezonban 11 alkalommal volt eredményes, ezzel Novák Csanád mögött a második legeredményesebb játékosa volt a szegedieknek, és a másodosztályú bajnokság legutóbbi kiírásának hatodik legeredményesebb játékosa volt.

A DVTK a nyáron már két Csongrád-Csanád vármegyei érintettségű játékost igazolt, hiszen hét évet követően Miskolcon tért vissza az NB I.-be a hódmezővásárhelyi Kecskés Ákos, míg a közelmúltban a szegedi védőt, Babós Leventét vette kölcsön a Diósgyőr az Újpesttől.

A Tisza-partiak vasárnap az NB II. 3. fordulójában az újonc Karcagot fogadják a Szent Gellért Fórumban.

 

