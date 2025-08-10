A hajrában kiszakadt a Szeged-Csanád GA II. gólzsákja

Nem számíthatott könnyű mérkőzésre a Szeged-Csanád GA II. a fővárosban, hiszen a BKV nem kezdte rosszul az új idényt. Bár a nyitófordulóban 1–0-ra még a Csepel nyert a BKV-pályán, a második körben a tavasszal nagyot hajrázó, így bennmaradó Dabas vendégeként már nyert a BKV Előre 2–1-re. A szegedi fakó gyulai kiütéses veresége után kapust igazolt, a Honvéd II. ellen pontot mentett, majd most kibrusztolta első bajnoki sikerét a harmadosztályban.

Négy gólt szerzett a Szeged-Csanád GA II. a BKV Előre vendégeként az NB III.-ban.

Fotó: Gémes Sándor – illusztráció

Vasárnap 11 órától a Szeged-Csanád GA II. ellenfele a pocsékul rajtoló – döntetlen a Monorral, majd kikaptak a Csepeltől és a Dabastól is – ESMTK lesz a Szent Gellért Fórumban.

BKV Előre–Szeged-Csanád GA II. 0–4 (0–2)

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 3. forduló. Budapest, BKV Előre Stadion. Vezette: Linn Kevin (Gergely M., Balogh B.).

BKV Előre: Köcse – Reizer D., Forgács, Szabó N., Hajdi (Ország, 72.), Bükszegi (Varga M., 87.), Lettner (Wágner, 81.), Kubó (Zsembery,a szünetben), Mile (Gál, a szünetben), Reizer B., Kerék. Edző: Hires Gábor.

Szeged-Csanád GA II.: Illés B. – Pleskó, Gera B. (Lukácsi, 70.), Gera N., Nagy D. (Ördög, 82.), Budai (Borbás M., 53.), Deák, Holló (Nagy D., 53.), Árva, Bakó (Vata, 82.), Dudás. Edző: Bilics Igor.

Gólszerzők: Nagy D. (17. – 11-esből), Budai (45.), Borbás M. (84.), Gera N. (90.).