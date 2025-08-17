augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Bosszantó vereséget szenvedett a Szeged-Csanád GA II. zuhogó esőben – galériával

Kár a kihagyott lehetőségekért. Nem tudta gólra váltani első félidei dominanciáját és több nagyobb helyzetét a Szeged-Csanád GA II. a Szent Gellért Fórumban az ESMTK ellen. A vendégek tizenegyesből szereztek vezetést, majd zuhogó esőben magabiztos, 3–0-s sikert arattak a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának negyedik fordulójában.

Becsei Dávid
A piros mezes vendégek feljavultak a második félidőre, így elvitték a három pontot a Szent Gellért Fórumból.

Fotó: Török János

Ellentétes félidőket játszottak a csapatok. Papp Áron ezúttal a Szeged-Csanád GA II. NB III.-as csapatában kapott szerepet, amivel a 20 éves támadó részben tudott csak élni. Az első játékrész során többször is góllal fenyegető helyzetbe került, a lehetőségek viszont kimaradtak. A 23. percben Dudás tűzött rá egy kipattanót kapásból nagyjából 24 méterről, a vendégek kapusa bravúrral tolta ki a labdát a léc alól.

A Szeged-Csanád GA II. ellen remekül védett a ESMTK kapusa.
Bencze Antal (zöld mezben) több bravúrt is bemutatott a Szeged-Csanád GA II. ellen az lső félidőben.
Fotó: Török János

A játékrész derekán jöttek el Papp percei, aki először ziccerben lépett ki a védők közül, az ESMTK hálóőre viszont sarokkal szögletre tolta gurítását. Néhány minutummal később balról cselezett befelé a tizenhatoson belől, életerős löketét viszont kiöklözte középről Bencze Antal.

Az első komolyabb vendéghelyzet a 40. percben adódott, amikor a szegedi védők mögé belőtt labdát Desnica nem tudta eltolni a jól kivetődő Illés Bence mellett.

A szünet után kard ki kard egymásnak estek a csapatok, amiből a vendégek jöttek ki jobban. Az 54. percben buktatás után Ladányi értékesített büntetőt, 0–1. Öt perccel később Papp Áron iramodott meg a bal oldalon, beadását viszont Budai a kapu torkából a hosszú kapufa mellé pörgette el.

Ezután már inkább az ESMTK akarata érvényesült. A fővárosiak a 61. minutumban még lesgólt szereztek, a 68.-ban viszont a zuhogó eső megérkeztével már szabályosat 16 méterről átlövésből. Ezzel a lényegi kérdés eldőlt, az “özönvízben” lejátszott hajrában Burzi tette fel az i-re a pontot a kinyíló szegediek között tíz méterről a rövid felsőbe, 0–3. Ezzel az előző idényt ötödik helyen záró fővárosiak megszerezték idei első győzelmüket a bajnokságban, jövő vasárnap Bordányban folytatják a MOL Magyar Kupa második fordulójában.

Kikapott a Szeged-Csanád GA II. itthon az ESMTK-tól

Fotók: Török János

Szeged-Csanád GA II.–ESMTK 0–3 (0–0)

Labdarúgás, NB III. Dél-keleti csoport, 4. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 150 néző. Vezette: ifj. Hartung Vilmos (Huszár, Rigó).
Szeged-Csanád GA II.: Illés B. – Pleskó, Lukácsi, Gera B. (Kis Cs., 86.), Gera N., Budai, Deák, Papp Á., Dudás (Denucz, 86.), Nagy D. (Ördög, 82.), Borbás M. (Nagy D., 73.). Edző: Bilics Igor.
ESMTK: Bencze A. – Zsemlye, D’urso, Slezák, Puskás, Soós (Ladányi, 41.), Burzi, Kern (Kutsera, 51.), Desnica (Molnár R., 51.), Molnár T., Száhl. Edző: Turi Zoltán.
Gólszerzők: Ladányi (54. – 11-esből), Puskás (68.), Burzi (87.).

Az SZVSE itthon, a HFC idegenben lép pályára 17.30-tól az NB III. Dél-keleti csoportjában.

 

