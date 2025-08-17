Bosszantó vereséget szenvedett a Szeged-Csanád GA II. zuhogó esőben – galériával

Ellentétes félidőket játszottak a csapatok. Papp Áron ezúttal a Szeged-Csanád GA II. NB III.-as csapatában kapott szerepet, amivel a 20 éves támadó részben tudott csak élni. Az első játékrész során többször is góllal fenyegető helyzetbe került, a lehetőségek viszont kimaradtak. A 23. percben Dudás tűzött rá egy kipattanót kapásból nagyjából 24 méterről, a vendégek kapusa bravúrral tolta ki a labdát a léc alól.

Bencze Antal (zöld mezben) több bravúrt is bemutatott a Szeged-Csanád GA II. ellen az lső félidőben.

Fotó: Török János

A játékrész derekán jöttek el Papp percei, aki először ziccerben lépett ki a védők közül, az ESMTK hálóőre viszont sarokkal szögletre tolta gurítását. Néhány minutummal később balról cselezett befelé a tizenhatoson belől, életerős löketét viszont kiöklözte középről Bencze Antal.

Az első komolyabb vendéghelyzet a 40. percben adódott, amikor a szegedi védők mögé belőtt labdát Desnica nem tudta eltolni a jól kivetődő Illés Bence mellett.

A szünet után kard ki kard egymásnak estek a csapatok, amiből a vendégek jöttek ki jobban. Az 54. percben buktatás után Ladányi értékesített büntetőt, 0–1. Öt perccel később Papp Áron iramodott meg a bal oldalon, beadását viszont Budai a kapu torkából a hosszú kapufa mellé pörgette el.

Ezután már inkább az ESMTK akarata érvényesült. A fővárosiak a 61. minutumban még lesgólt szereztek, a 68.-ban viszont a zuhogó eső megérkeztével már szabályosat 16 méterről átlövésből. Ezzel a lényegi kérdés eldőlt, az “özönvízben” lejátszott hajrában Burzi tette fel az i-re a pontot a kinyíló szegediek között tíz méterről a rövid felsőbe, 0–3. Ezzel az előző idényt ötödik helyen záró fővárosiak megszerezték idei első győzelmüket a bajnokságban, jövő vasárnap Bordányban folytatják a MOL Magyar Kupa második fordulójában.