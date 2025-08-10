augusztus 10., vasárnap

Labdarúgás

33 perce

Egy pontot elvitt az újonc a Szent Gellért Fórumból

Címkék#Szeged-Csanád Grosics Akadémia#labdarúgás#Karcag

Fordulatos bajnokival folytatták. Az újonc Karcag kétszer is vezetett a Szent Gellért Fórumban, de a csereként beszállt Borvető Áron egy pontot megmentett a meccs végén a Szeged-Csanád GA-nak.

Vajgely Pál
Egy pontot elvitt az újonc a Szent Gellért Fórumból

Márkvárt Dávid szögletéből ezúttal is gól született.

Fotó: Karnok Csaba

Három helyen is változott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia kezdőcsapata a legutóbbi találkozóhoz képest, Sándor Márton sérülése miatt egy fiatalposzton is változtatni kényszerült Aczél Zoltán, így a kezdő sípszótól ott volt Miskolczi Domonkos, Kalmár Olivér és a nemrég kölcsönvett Kun Ákos is első alkalommal lépett pályára a Szeged-Csanád GA-ban. 

Küzdelmes meccset vívott az újonccal a Szeged-Csanád GA.
Küzdelmes meccset vívott az újonccal a Szeged-Csanád GA. Fotó: Karnok Csaba

A meccs első komolyabb helyzetét rögtön gólra is váltották a vendégek, Girsik passzából Pap Zsolt iramodhatott meg, és Veszelinov fölött ballal a hosszúba emelt, 0–1. Szekszárdi és Novák csapott össze később, aminek következtében a vendégek védőjét le kellett cserélni. Novák Csanádra nagyon ügyeltek a vendégek, valamint átlövésekkel is próbálkoztak a szegediek, de Haris, majd Holman kísérlete sem talált kaput. 

A szünet után gyorsan sikerült egyenlíteni, Márkvárt szögletére Pejovics érkezett, és fejelt a bal sarokba. Mindössze néhány percig volt egyenlő, mert Girsik újabb passzával a csereként frissen beszállt Kaye került helyzetbe, aki egy csel után eltekerte a labdát Veszelinov mellett, 1–2.  A hajrához közelítve kockáztatott Aczél Zoltán, támadó érkezett védő helyére az utolsó negyed órára, majd debütált a csapatban a nyáron érkezett Asmir Suljic is. A DVTK-val szóba hozott Borvető Áron kapott labdát a rendes játékidő végén a tizenhatoson belül, és ballábas lövésével egyenlített. A hosszabbítás pillanataiban Veszelinov ütött oldalra egy veszélyes szabadrúgást, végül maradt a 2–2, így a Szeged-Csanád GA öt ponttal áll három fordulót követően. 

Edzői értékelések:

  • Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője: – Nagyon bosszús vagyok. Rémálomszerűen kezdődött a meccs, egy labdavesztésből lejátszottak egy gyors kontrát, a semmiből szerzett vezetést az ellenfelünk. A félidő derekára rendbe szedtünk magunkat, de nem jöttek az átlövések, a Karcag pedig jól védekezett. A második félidőben nem véletlenül egyenlítettünk, megvoltak a lehetőségeink. Nem kérem, hogy a játékosaim átírják a megbeszélteket, a második gól után szétestünk, a cseréken nem láttam, hogy motiváltak lettek volna. A Karcag kontrákkal kivégezhetett volna minket, a végén köszönhetően Borvető Áron zsenialitásának kiegyenlítettünk, és megérdemeltük a pontot. Nem vagyok elégedett a csapattal, van mit csinálnunk.
  • Varga Attila, a Karcag vezetőedzője: – Ritkán üvöltök a csapattal, amióta itt dolgozom, nem tudom, előfordult-e. Az első félidő utáni szünet kemény felelősségvonásra vonás volt a részemről. Jól kezdtünk, egy gyönyörű támadás végén megszereztük a vezetést, majd a sérülés megzavart bennünket, és ha ott kicsontoztak volna bennünket, az is reális lett volna. A csapat jól reagált a félidei kirohanásomra, játékrendszert is váltottunk. Újonc csapatként ennyire bátran, sok kontrát végigjátszva színvonalas futballt mutattunk be. Nem tudtuk megszerezni a harmadik találatunkat. A múlt heti hazai győzelem után ez az egy pont számunkra győzelemmel ér fel, az első félidőt tekintve pedig reálisnak is tartom. 

Szeged-Csanád GA–Karcagi SC 2–2 (0–1)

Merkantil Bank liga labdarúgó NB II., 3. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 1051 néző. Vezette: Jakab Árpád (Szabó Dániel, László István)
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Szilágyi (Vogyicska, 73.), Tóth B., Pejovics, Kalmár (Kurdics, 63.) – Márkvárt, Haris (Borvető, 63.) – Kun Á. (Sztankó, 63.), Holman, Miskolczi – Novák (Suljic, 79.). Vezetőedző: Aczél Zoltán.
Karcag: Engedi – Kovalovszki, Sághy (Szekszárdi, 20., Győri, 70.), Fazekas L., Hidi P. (László, 56.), Pap Zs., Szűcs K., Györgye (Bodor, a szünetben), Szakács L., Girsik Á., Tarcsi (Kaye, 56.). Vezetőedző: Varga Attila.
Gólszerzők: Pejovics (50.), Borvető (89.) ill. Pap Zs. (9.), Kaye (58.).
Sárga lap: Tóth B. (90.), ill. Szekszárdi (49.), Szűcs (72.).

 

