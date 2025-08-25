1 órája
Megható szavakkal értékelt a Szeged-Csanád GA edzője
Érzelmes szavak a meccs után. A Szeged-Csanád GA vezetőedzője, Aczél Zoltán empatikusan értékelt a vasárnapi bajnokit követően.
Egy-nullára nyert a Merkantil Bank Liga NB II. 5. fordulójában a Szeged-Csanád GA a Kozármisleny ellen, így öt meccset követően a mezőny egyetlen veretlen csapataként a feljutást jelentő, második helyen áll a bajnokságban. A találkozón egyedi, fekete mezben léptek pályára a vendégek, hiszen a napokban elhunyt Feleki Attila, a klub tulajdonosa, aki több mint három évtizeden keresztül vezette a kozármislenyi labdarúgást. A tragikus esemény után a baranyaiak először léptek pályára, a csapatot korábban két időszakban is irányító Aczél Zoltán is megemlékezett Feleki Attiláról.
– Nem sokat beszélnék szakmailag a meccsről. Hetvenöt percig nagyon kontrolláltuk a meccset, főleg az első félidőben több lehetőségünk volt, és nagyobb előnybe is kerülhettünk volna. Hetvenöt perc után teret adtunk a nagyon jó Kozármislenynek, ennek az okait tudom, de nem fejtegetem. Gratulálok a Kozármislenynek és a volt kollégáimnak! Engem ez a hét megviselt, hiszen két évig dolgoztam ott, egy olyan emberrel, aki ezt a klubot felépítette és üzemeltette, barátságossá és hangulatossá tette, nagyon fog hiányozni! Innen is őszinte részvétemet fejezem ki Feleki Attila családjának, a klubnak! Óriási tisztelet a Kozármislenynek, hogy eljött, és egy egész jó futballt produkált ma! – összegzett a mérkőzést követően Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.
Újabb győzelmével már második helyen áll a Szeged-Csanád GAFotók: Karnok Csaba
A Kozármisleny szakvezetője kitért rá, büszke a csapatára, és kiemelte, a szezon hátralévő részében elhunyt tulajdonosuk emléke előtt tisztelegnek.
– Elképesztően büszke vagyok a csapatomra! Egy feljutásra esélyes klub otthonában talán a bajnokság legfiatalabb átlagéletkorú csapatával meccsben maradtunk hatvan-hetven percig, sőt, később a levegőben lógott az egyenlítésünk. Mi nem valakik ellen, hanem valakiért fogunk pályára lépni, nem célunk, hanem küldetésünk van a szezonban. Ennek szellemében játsszák végig a srácok a következő huszonöt fordulót is, ez az egyetlen módja annak, hogy tisztelegjünk Feleki Attila emléke előtt – tette hozzá Pinezits Máté.
A Szeged-Csanád GA öt fordulót követően tíz ponttal áll a bajnokságban, és a mezőny egyetlen veretlen csapata. A Tisza-partiak vasárnap 17.30-tól a harmadik helyezett Mezőkövesd otthonában folytatják a szezont.