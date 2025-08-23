Tragédia rázta meg a Szeged-Csanád GA ellenfelét

Tragédia rázta meg a héten a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vasárnapi ellenfelét, elhunyt a Kozármislenyt több mint három évtizeden át irányító Feleki Attila. A klub tulajdonosának halálát követően Szegeden folytatja az idényt a baranyai csapat, amely eddig két pontot gyűjtött a szezonban, korábban pedig a csapatnál dolgozott a szegediek jelenlegi edzője, Aczél Zoltán is, aki két periódusban irányította a Kozármislenyt, így dolgozott a Szeged-Csanád GA aktuális ellenfelénél.

A Szeged-Csanád GA az újoncot követően a Kozármislenyt fogadja hazai pályán. Fotó: Karnok Csaba

– Nagyon nehezen élem meg ezt a hetet. Lesújtott a hír, hogy a Kozármisleny tulajdonosa, Feleki Attila elhunyt. Sokat köszönhettem neki és a Kozármislenynek is, őszinte részvétemet szeretném kifejezni a klubnak, a játékosoknak és természetesen a családjának is. A mérkőzésről azt tudom mondani, engem nem téveszt meg, hogy a Misleny relatíve gyengébben szerepel eddig a bajnokságban. Rendszeresen figyelem őket, kiváló futballt játszanak, sok helyzetet alakítanak ki. Külön fel kellett hívnom a csapatom figyelmét, hogy komolyan kell venni ezt a mérkőzést, mert a Kozármisleny az egyik legjobb együttes a mezőnyben. Ennek szellemében készülünk. Nagyon tetszett, amilyen ritmusban edzettek a srácok a héten: tartják azt a tempót, amit Tiszakécskén az első félidőben képviseltünk. Természetesen nyerni szeretnénk, de rendkívül nehéz lesz, mert a Kozármisleny sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabella mutat – mondta a találkozót megelőzően a klub honlapján Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

A szegediek nyolc ponttal a tabella harmadik helyéről várhatják a vasárnapi mérkőzést, és az előttük álló két csapat, a Csákvár és a Honvéd éppen egymás ellen játszanak az ötödik forduló során. A vasárnap 19 órától kezdődő bajnoki félidejében nyereményjátékkal várja a szurkolókat a szegedi klub, akik jegyet váltanak a Kozármisleny elleni meccsre, és regisztrálnak, azok részt vehetnek a sorsoláson, amelynek fődíja három jegy a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőre.

