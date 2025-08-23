augusztus 23., szombat

Bence névnap

17°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Tragédia rázta meg a Szeged-Csanád GA ellenfelét

Címkék#Aczél Zoltán#Kozármisleny#Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Tragikus esemény előzi meg a vasárnapi bajnokit. Korábbi csapata ellen meccselhet vasárnap a Szeged-Csanád GA vezetőedzője, Aczél Zoltán.

Vajgely Pál

Tragédia rázta meg a héten a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vasárnapi ellenfelét, elhunyt a Kozármislenyt több mint három évtizeden át irányító Feleki Attila. A klub tulajdonosának halálát követően Szegeden folytatja az idényt a baranyai csapat, amely eddig két pontot gyűjtött a szezonban, korábban pedig a csapatnál dolgozott a szegediek jelenlegi edzője, Aczél Zoltán is, aki két periódusban irányította a Kozármislenyt, így dolgozott a Szeged-Csanád GA aktuális ellenfelénél.

A Szeged-Csanád GA az újoncot követően a Kozármislenyt fogadja hazai pályán.
A Szeged-Csanád GA az újoncot követően a Kozármislenyt fogadja hazai pályán.  Fotó: Karnok Csaba

– Nagyon nehezen élem meg ezt a hetet. Lesújtott a hír, hogy a Kozármisleny tulajdonosa, Feleki Attila elhunyt. Sokat köszönhettem neki és a Kozármislenynek is, őszinte részvétemet szeretném kifejezni a klubnak, a játékosoknak és természetesen a családjának is. A mérkőzésről azt tudom mondani, engem nem téveszt meg, hogy a Misleny relatíve gyengébben szerepel eddig a bajnokságban. Rendszeresen figyelem őket, kiváló futballt játszanak, sok helyzetet alakítanak ki. Külön fel kellett hívnom a csapatom figyelmét, hogy komolyan kell venni ezt a mérkőzést, mert a Kozármisleny az egyik legjobb együttes a mezőnyben. Ennek szellemében készülünk. Nagyon tetszett, amilyen ritmusban edzettek a srácok a héten: tartják azt a tempót, amit Tiszakécskén az első félidőben képviseltünk. Természetesen nyerni szeretnénk, de rendkívül nehéz lesz, mert a Kozármisleny sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabella mutat – mondta a találkozót megelőzően a klub honlapján Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

A szegediek nyolc ponttal a tabella harmadik helyéről várhatják a vasárnapi mérkőzést, és az előttük álló két csapat, a Csákvár és a Honvéd éppen egymás ellen játszanak az ötödik forduló során. A vasárnap 19 órától kezdődő bajnoki félidejében nyereményjátékkal várja a szurkolókat a szegedi klub, akik jegyet váltanak a Kozármisleny elleni meccsre, és regisztrálnak, azok részt vehetnek a sorsoláson, amelynek fődíja három jegy a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőre.

A Szeged-Csanád GA Tiszakécskén aratott győzelme:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu