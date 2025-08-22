augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

A portugálok elleni vb-selejtezőre lehet jegyet nyerni a vasárnapi bajnokin

Címkék#nyereményjáték#Szent Gellért Fórum#Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Nyereményjáték várja a drukkereket. Akik jegyet váltanak a Szeged-Csanád GA Kozármisleny elleni bajnokijára, és regisztrálnak, azok között sorsolnak az NB II.-es bajnoki szünetében.

Vajgely Pál

Nem csak a kétszer negyvenöt perc tartogathat majd izgalmakat vasárnap a Szent Gellért Fórumban: az NB II. 5. fordulójában vasárnap 19 órától a Kozármislenyt fogadja a Szeged-Csanád GA.  A Tisza-parti klub honlapján számolt be arról, a félidőben egy nyereményjátékkal várják a szurkolókat. Azon drukkerek, akik érvényes belépővel rendelkeznek a vasárnapi meccsre, és regisztrálnak a hazai beléptetési pont mögötti állomáson, részt vesznek a félidei sorsoláson. A nyereményjáték fődíja három belépő a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőre. A szeptember 9-i mérkőzésre minden jegy elkelt, így Cristiano Ronaldóék ellen telt ház előtt léphet majd pályára a magyar válogatott a Puskás Arénában.

A Szeged-Csanád GA értékes nyereményjátékkal várja a drukkereket vasárnap.
A Szeged-Csanád GA értékes nyereményjátékkal várja a drukkereket vasárnap. Fotó: Karnok Csaba

A Szeged-Csanád GA négy fordulót követően nyolc szerzett ponttal a másodosztály harmadik helyén áll, míg a Kozármisleny két ponttal a tizennegyedik helyről várhatja a vasárnapi bajnokit. A meccsre szóló belépő vásárlásához klubkártya, vagy személyi igazolvány szükséges, a Szent Gellért Fórum jegypénztára mellett online, a jegymester felületén is megváltható a belépő.

A Szeged-Csanád GA legutóbb Tiszakécskén aratott magabiztos győzelmet:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu