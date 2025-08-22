A portugálok elleni vb-selejtezőre lehet jegyet nyerni a vasárnapi bajnokin

Nem csak a kétszer negyvenöt perc tartogathat majd izgalmakat vasárnap a Szent Gellért Fórumban: az NB II. 5. fordulójában vasárnap 19 órától a Kozármislenyt fogadja a Szeged-Csanád GA. A Tisza-parti klub honlapján számolt be arról, a félidőben egy nyereményjátékkal várják a szurkolókat. Azon drukkerek, akik érvényes belépővel rendelkeznek a vasárnapi meccsre, és regisztrálnak a hazai beléptetési pont mögötti állomáson, részt vesznek a félidei sorsoláson. A nyereményjáték fődíja három belépő a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőre. A szeptember 9-i mérkőzésre minden jegy elkelt, így Cristiano Ronaldóék ellen telt ház előtt léphet majd pályára a magyar válogatott a Puskás Arénában.

A Szeged-Csanád GA értékes nyereményjátékkal várja a drukkereket vasárnap. Fotó: Karnok Csaba

A Szeged-Csanád GA négy fordulót követően nyolc szerzett ponttal a másodosztály harmadik helyén áll, míg a Kozármisleny két ponttal a tizennegyedik helyről várhatja a vasárnapi bajnokit. A meccsre szóló belépő vásárlásához klubkártya, vagy személyi igazolvány szükséges, a Szent Gellért Fórum jegypénztára mellett online, a jegymester felületén is megváltható a belépő.

A Szeged-Csanád GA legutóbb Tiszakécskén aratott magabiztos győzelmet: