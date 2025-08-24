augusztus 24., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Ismét győzött, és második helyen áll a bajnokságban a Szeged-Csanád GA

Kozármisleny#Szeged-Csanád Grosics Akadémia#labdarúgás

Borvető Áron egymás után harmadik meccsén is betalált. Szezonbeli harmadik hazai mérkőzését játszotta a Szeged-Csanád GA, amely szinte végig irányította a Kozármisleny elleni találkozót, és újabb három pontot szerzett.

Vajgely Pál




Fotó: Karnok Csaba

Gyászszünettel kezdődött a bajnoki, hiszen a napokban elhunyt Feleki Attila, a Kozármisleny tulajdonosa, a vendégek fekete mezben emlékeztek meg vezetőjükről. A Szeged-Csanád GA ugyanazzal a tizeneggyel futott ki a pályára, amelyet legutóbb a magabiztos, tiszakécskei győzelem alkalmával is jelölt Aczél Zoltán.  

A Szeged-Csanád GA újabb győzelmet szerzett az idei szezonban.
A Szeged-Csanád GA újabb győzelmet szerzett az idei szezonban. Fotó: Karnok Csaba

A Tisza-partiak irányították a játékot, és nagy ziccerbe ugyan nem kerültek az első fél óra során, viszont fejesekkel többször is veszélyeztették a vendégek kapuját. A 32. percben Márkvárt szabadrúgásánál Borvetőt hagyták őrizetlenül, aki a tizenegyespont környékéről a bal sarokba fejelt, 1–0. A 27 éves támadó zsinórban harmadik meccsén volt eredményes. A folytatásban is a szegediek voltak veszélyesebbek, Márkvárt és Kurdics átlövésénél is szükség volt Lékai védéseire. Babinszky fejesénél Veszelinov volt a helyén, majd Márkvárt megpattanó lövése okozott veszélyt, de maradt az 1–0 a szünetre.

Novák fejese jelentette a második félidő első nagyobb lehetőségét, ezt a gólvonal elöl fejelték ki a vendégek. A Mislenytől egy átlövést jegyezhettünk fel, majd jöttek a cserék: Novák helyére például Holman érkezett. Hosszas mezőnyjátékot követően az ezúttal csatárt játszó Holman egy lecsorgó labdánál centikre járt a góltól, miközben a szegedi csapat jól szűrte meg a vendégek próbálkozásait. 

A ráadás pillanataiban alakult ki a legnagyobb vendég helyzet, egy szöglet után a felső lécről jött le a labda. A végére parázs lett a hangulat, dulakodás is kialakult a pályán, majd a tetemes hosszabbítás sem hozott változást: Borvető találata döntött, így az ötödik bajnokiján a harmadik sikerét aratta a Szeged-Csanád GA, amely ezzel fellépett a tabella második helyére az NB II.-ben.

Szeged-Csanád GA–HR-Rent Kozármisleny 1–0 (1–0)

Labdarúgó Merkantil Bank Liga, NB II., 5. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 1134 néző. Vezette: Katona Balázs (Belicza, Dobos).
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Szilágyi, Tóth B., Pejovics (Kalmár, 88.), Kurdics – Kun Á. (Sztankó, 74.), Márkvárt, Rabatin (Vágó, 74.), Miskolczi – Novák (Holman, 67.), Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán.
Kozármisleny: Lékai – Bíró M. (Kócs-Washburn, 83.), Horváth D., Dóra D., Nahirnij – Babinszky, Szalka, Kozics, Bakó (Máté, 63.), Bodrogi (Sebestyán, 71.) – Jelena (Pesti, 62.). Vezetőedző: Pinezits Máté.
Gólszerző: Borvető (32.).

 

