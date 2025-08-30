augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

23°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Hatpontos derbi vár a szünet előtt a Szeged-Csanád GA-ra

Címkék#Mezőkövesd#Szeged-Csanád Grosics Akadémia#labdarúgás

Fontos meccs vár rájuk vasárnap. A Szeged-Csanád GA egy közvetlen rivális otthonában lép pályára az NB II. hatodik fordulójában. A jól rajtoló szegediek tisztában vannak vele, hogy még sok feladat előtt állnak ebben a szezonban, viszont egy vasárnapi győzelem sokat jelenthet a későbbiekre nézve.

Vajgely Pál

Öt forduló telt el a labdarúgó NB II. 2025–26-os szezonjából, az öt lejátszott bajnokit követően pedig csak egyetlen csapat nem szenvedett még vereséget a mezőnyből. A Szeged-Csanád GA 11 pontot gyűjtve áll a feljutást jelentő, második helyen, vasárnap 17.30-tól pedig ahhoz a Mezőkövesdhez utazik, amely közvetlenül mögötte áll úgy, hogy egyetlen ponttal szerzett kevesebbet. 

A Kozármisleny legyőzését követően a Mezőkövesd vár a Szeged-Csanád GA-ra.
A Kozármisleny legyőzését követően a Mezőkövesd vár a Szeged-Csanád GA-ra. Fotó: Karnok Csaba

A borsodiak eddigi egyetlen vereségüket éppen a legutóbbi hazai meccsükön szenvedték el, amikor a Szentlőrinc győzött 3–0-ra a Mezőkövesden, Csertői Aurél csapata azonban ezt egy 5–1-es, soroksári győzelemmel javította az elmúlt fordulóban. 

Szeged-Csanád GA: nem szabad túlértékelni a jelenlegi helyzetet

– Nem szabad túlértékelni, hogy jelenleg feljutó helyen állunk. Ez önmagában semmit sem ér, hiszen még 25 forduló hátra van a bajnokságból és pillanatok alatt a mennyből a pokolba lehet zuhanni. Rendkívül büszke vagyok a srácokra, hogy az eddigi öt mérkőzésen nem találtak legyőzőre. Minden meccsre alázattal, tisztelettel és szerénységgel kell készülnünk a továbbiakban is. Különösen akkor, ha egy olyan feljutásra esélyes Mezőkövesdhez látogatunk, amely nagyon jó eredményeket produkál. Nem lehet más célunk, minthogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Egész héten jól dolgoztak a fiúk. Készen állunk, bizakodva várjuk az összecsapást, amely kétségkívül rendkívül nehéznek ígérkezik – nyilatkozta a klub honlapján Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője. 

A bajnokság a vasárnapi fordulót követően majd csak szeptember 21-én folytatódik, a magyar válogatott világbajnoki selejtezőit követően a szeptember 13-14-i hétvégén a Mol magyar kupa következő körét rendezik meg, ahol a szegediek a Dorog vendégei lesznek. A kupameccs pontos időpontja is ismertté vált, a szegediek szeptember 13-án, 19 órától lépnek pályára az NB III.-as Dorog otthonában. A Tisza-partiakkal kapcsolatos további hír, hogy Kun Ákos bekerült a magyar U19-es válogatott keretébe, amely egy szerbiai tornával hangol a közelgő Eb-selejtezőkre.

Összefoglaló a Szeged-Csanád GA legutóbbi bajnokijáról

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu