Hatpontos derbi vár a szünet előtt a Szeged-Csanád GA-ra

Öt forduló telt el a labdarúgó NB II. 2025–26-os szezonjából, az öt lejátszott bajnokit követően pedig csak egyetlen csapat nem szenvedett még vereséget a mezőnyből. A Szeged-Csanád GA 11 pontot gyűjtve áll a feljutást jelentő, második helyen, vasárnap 17.30-tól pedig ahhoz a Mezőkövesdhez utazik, amely közvetlenül mögötte áll úgy, hogy egyetlen ponttal szerzett kevesebbet.

A Kozármisleny legyőzését követően a Mezőkövesd vár a Szeged-Csanád GA-ra. Fotó: Karnok Csaba

A borsodiak eddigi egyetlen vereségüket éppen a legutóbbi hazai meccsükön szenvedték el, amikor a Szentlőrinc győzött 3–0-ra a Mezőkövesden, Csertői Aurél csapata azonban ezt egy 5–1-es, soroksári győzelemmel javította az elmúlt fordulóban.

Szeged-Csanád GA: nem szabad túlértékelni a jelenlegi helyzetet

– Nem szabad túlértékelni, hogy jelenleg feljutó helyen állunk. Ez önmagában semmit sem ér, hiszen még 25 forduló hátra van a bajnokságból és pillanatok alatt a mennyből a pokolba lehet zuhanni. Rendkívül büszke vagyok a srácokra, hogy az eddigi öt mérkőzésen nem találtak legyőzőre. Minden meccsre alázattal, tisztelettel és szerénységgel kell készülnünk a továbbiakban is. Különösen akkor, ha egy olyan feljutásra esélyes Mezőkövesdhez látogatunk, amely nagyon jó eredményeket produkál. Nem lehet más célunk, minthogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Egész héten jól dolgoztak a fiúk. Készen állunk, bizakodva várjuk az összecsapást, amely kétségkívül rendkívül nehéznek ígérkezik – nyilatkozta a klub honlapján Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője.

A bajnokság a vasárnapi fordulót követően majd csak szeptember 21-én folytatódik, a magyar válogatott világbajnoki selejtezőit követően a szeptember 13-14-i hétvégén a Mol magyar kupa következő körét rendezik meg, ahol a szegediek a Dorog vendégei lesznek. A kupameccs pontos időpontja is ismertté vált, a szegediek szeptember 13-án, 19 órától lépnek pályára az NB III.-as Dorog otthonában. A Tisza-partiakkal kapcsolatos további hír, hogy Kun Ákos bekerült a magyar U19-es válogatott keretébe, amely egy szerbiai tornával hangol a közelgő Eb-selejtezőkre.