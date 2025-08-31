Véget ért a Szeged-Csanád GA veretlenségi sorozata

Egyetlen helyen változott a Szeged-Csanád GA kezdőcsapata a legutóbbi bajnokihoz képest, Pejovics helyett Vágó Levente volt a kezdő sípszótól a pályán a Mezőkövesd elleni idegenbeli rangadón. Jól és veszélyesebben is kezdett a Szeged, viszont mégis hátrányba került: egy kapu elé ívelt szabadrúgást nem tudott felszabadítani a védelem, majd Szalai az ötösről kilőtte a jobb sarkot, 1–0. A folytatásban is mezőnyfölényben voltak a Tisza-partiak, Novák fejese kevéssel ment el a kapu mellett, majd az ápolását követően a pályára visszatérő támadó lőhetett a tizenhatoson belülről, de pontatlan volt lövése.

Ezúttal nem sikerült kiegyenlítenie a Szeged-Csanád GA-nak, odalett a csapat veretlensége. Fotó: Karnok Csaba

Borvető fejese sem sokkal ment el a kapu mellett a második félidő első megmozdulásaként, míg a túloldalon Bertus tizenhatoson belüli lövés sem talált kaput. A zsinórban három bajnokin betalált Borvetőt mintha visszarántották volna ziccerben, de Farkas játékvezető kifele ítélt szabadrúgást. Tíz perccel a vége előtt Márkvárt fejelt ki egy lövést a gólvonal előtt.

Aczél Zoltán a cserékkel is igyekezett frissíteni és változtatni, Vogyicska gyorsasága friss lendületet hozott a szélre, viszont a kapu előtti megoldásokba rendre hiba csúszott a szegedi oldalon. A Mezőkövesd a végén taktikusan játszott és jól ölte az időt is, így végül a meccs elején szerzett góllal megnyerte a meccset, ezzel már nem veretlen a Szeged-Csanád GA az idei szezonban.

Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád GA 1–0 (1–0)

Labdarúgó Merkantil Bank liga NB II., 6. forduló. Mezőkövesd, 500 néző. Vezette: Farkas Tibor (Topálszki, Dobos).

Mezőkövesd: Deczki – Csirmaz, Keresztes, Csörgő V., Ternován – Zachán (Csatári 34.) – Pintér (Kovalenko 78.), Vidnyánszky (Sáreczki 88.), Bertus L. (Zvekanov 88.), Saja (Bartusz 78.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Szilágyi Z., Tóth B., Vágó (Vogyicska B. 79.), Kurdics (Kalmár 72.) – Márkvárt, Rabatin (Suljic 61.) – Kun Á. (Takács-Földes 72.), Borvető, Miskolczi – Novák (Holman 61.). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Szalai (12.).

