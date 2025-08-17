augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás

Szegedi gólfieszta Tiszakécskén az NB II.-ben

Meglepték az ellenfelet. Az első félidőben a támadójáték magasiskoláját mutatta be a Szeged-Csanád GA Tiszakécskén. Az NB II. negyedik fordulójában a Tisza-parti csapatok rangadóját Novák triplájával és Borvető góljával 4–1-re megnyerte idegenben az Aczél-csapat.

Becsei Dávid

Három helyen változtatott a Karcag elleni hazai 2–2 után a Szeged-Csanád GA edzője, Aczél Zoltán. Bekerült a kezdőcsapatba Borvető, Rabatin és Kurdics, míg a kispadon kezdett ezúttal Holman és Kalmár, valamint az új szerzemény, Vágó Levente, míg Haris ugye eligazolt.

Novák Csanád, a Szeged-Csanád GA támadója.
Novák Csanád triplázott a Tiszakécske–Szeged-Csanád GA mérkőzésen.
Fotó: Karnok Csaba

Lehengerlő első félidőt produkált támadásban a Szeged Tiszakécskén az első félidőben. Már a harmadik percben megszerezte a vezetést Novák, miután Kurdics beadását még kitornázta a kapus, de Kun visszaszerezte a labdát és a csatár elé tálalt, 0–1.

A 18. percben újabb nagy vendéghelyzet adódott, de Szmola védett. Az ellentámadásból Bódi tüzelt mellé, a rekontrából viszont Novák ismét betalált, 13-ról kirúgta a bal felsőt, 0–2.

Novák Csanáddal nem bírtak a tiszakécskeiek, a középpályán lefejelt labdáiból több veszélyes akció is kialakult. Veszelinovnak a 36. minutumban kellett védeni először Bódi távoli lövésénél, majd a 37. percben Novák a tizenhatos bal oldali sarkáról varázsolta oda a labdát az öt és felesen belülre Borvető elé, aki remekül centerezett, 0–3. 

A 39. percben Varga bizonytalanodott el a labdával a kapujuk előtt, a fiatal Miskolczi el is vette tőle, beadását pedig Novák bólintotta be közelről a hosszú alsóba, 0–4. Ezzel Novák Csanád triplázott, már négy gólnál tart az új szezonban.

A második félidőben több jó tiszakécskei lövés is akadt, de Veszelinov rendre védett. A 89. percben Ramos egy az egyben mehetett, védés után ismételt, 1–4. A legnagyobb szegedi helyzetből Borvető a hajrában mellkason lőtte a kapust.

Tiszakécske–Szeged-Csanád GA 1–4 (0–4)

Labdarúgás, NB II., 4. forduló. Tiszakécske. Vezette: Móri Tamás (Szalai, Becséri).
Tiszakécske: Szmola – Grünvald (Pataki, 72.), Csáki (Horváth E., a szünetben), Ramos, Balázs B., Marcolini, Zámbó, Bódi (Takács Zs., a szünetben), Varga J., Valencsik, Gyenes (Vukk, 72.). Edző: Pintér Csaba.
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Szilágyi, Pejovics, Rabatin (Vágó, 62.), Miskolczi (Takács-Földes, 62.), Novák (Holman, 77.), Borvető, Tóth B., Kurdics (Kalmár, 77.), Kun (Tóth N., 87.), Márkvárt. Edző: Aczél Zoltán.
Gólszerzők: Ramos (89.), ill. Novák (3., 19., 39.), Borvető (37.).

A mérkőzés visszanézhető:

