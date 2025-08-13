Bombaigazolásra készülhet a Szeged-Csanád GA

A Csakfoci.hu információi szerint Vágó Levente, a Kecskeméti TE csapatkapitánya hamarosan a Szeged-Csanád GA-hoz igazol. A 32 éves, szegedi születésű labdarúgó évek óta alapembere a KTE-nek, amely 2025 nyarán három idényt követően búcsúzott az NB I. küzdelmeitől.

Amennyiben igaz az értesülés, Vágó Levente hat év után távozhat Kecskemétről a Szeged-Csanád GA-hoz.

Fotó: Bús Csaba/MW

Vágó 2019 óta erősíti a kecskemétieket. Bár leginkább a védekezés a feladata, ezalatt tizenhárom gólt is szerzet. Az NB II. idén lejátszott három fordulójában egyaránt kezdőként lépett pályára, a nyitófordulóban a Szent Gellért Fórumban a 70. percben cserélte le Gera Zoltán vezetőedző.

Vágó Levente a Tisza Volánban nevelkedett, majd az Algyő játékosaként mutatkozott be az NB III.-ban. 2012-ben Veszprémbe igazolt, majd rövid időn belül megfordult Zalaegerszegen és Szigetszentmikóson is. A 2016–2017-es szezonra visszatért az NB III.-as Tisza Volánba. Mielőtt Kecskemétre igazolt 2019-ben, két évet töltött Mosonmagyaróváron. A Bács-Kiskun vármegyei csapattal az NB III.-ból indulva az NB I-ig jutott, ahol három idényben is pályára lépett.

Idegenbe utazik a Szeged-Csanád GA

A Szeged-Csanád GA öt pontot gyűjtött eddig, miután a Kecskemétet legyőzte, majd a Békéscsabával és a Karcaggal is döntetlent játszott. Vasárnap 19 órától Tiszakécskén folytatják a bajnokságban a Tisza-partiak.

Íme egy NB I.-es bombagól Vágó Leventétől:



