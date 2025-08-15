Bombaigazolást jelentett be a Szeged-Csanád GA, még egy játékost is bevontak az átigazolásba

Beigazolódott a Csakfoci.hu szerda reggeli értesülése, miszerint Vágó Levente, az NB I.-től az előző szezon végén búcsúzott Kecskeméti TE csapatkapitánya hamarosan a Szeged-Csanád GA labdarúgócsapatában folytatja karrierjét. A 32 éves játékos szerződtetését pénteken délben jelentette be a Tisza-parti klub.

Vágó Levente hazatér, a Szeged-Csanád GA-ban folytatja a pályafutását.

Forrás: Szeged-Csanád GA

– Régóta szerettem volna Szegeden focizni ismét – árulta el Vágó Levente, aki 2019 nyara óta erősítette a KTE-t. – Egy hosszú és sikerekkel teli kecskeméti időszakot zárok le magam mögött. Rengeteg szép emlékkel gazdagodtam: megjártuk az NB I.-et és a nemzetközi kupában is megmérettettük magunkat. Mostantól viszont már a szülővárosom csapatáért dolgozom. Tisztában vagyok vele, hogy rutinos játékosnak számítok, ennek szellemében szeretnék hasznos tagjává válni a csapatnak – nyilatkozta Vágó Levente a klubhonlapon.

Vágó Levente hazatér Szegedre Kecskemétről. A 32 éves középpályás Szegeden született 1992. szeptember 15-én. A Tisza Volánban nevelkedett, majd az Algyő játékosaként mutatkozott be az NB III.-ban. 2012-ben Veszprémbe igazolt, majd rövid időn belül megfordult Zalaegerszegen és Szigetszentmikóson is. A 2016–2017-es szezonra visszatért az NB III.-as Tisza Volánba. Mielőtt Kecskemétre igazolt 2019-ben, két évet töltött Mosonmagyaróváron. A Bács-Kiskun vármegyei csapattal az NB III.-ból indulva az NB I-ig jutott, ahol három idényben is pályára lépett.

A KTE "egy igazi klublegendaként" jellemezte a távozó Vágót. Az ő hazatérése mellett Haris Attila távozását jelentette be a Szeged. A 28 éves középpályás Vágóért cserébe került Kecskemétre.

– Gyorsan történtek az események, nagyjából másfél nap alatt dőlt el, hogy Kecskemétre igazolok. Örülök, hogy itt lehetek. Úgy érzem, hogy szükségem volt erre, kellett egy kis környezetváltás, ami egy fontos lépés a karrieremben. Van már tapasztalatom a KTE-ről ebből a szezonból is, az első fordulóban egy ikszes meccset játszottunk, ami egy góllal ide is, oda is eldőlhetett volna, végül akkor a Szegeddel szerencsésebbek voltunk. A célok megvannak, ennek megfelelően alakul a csapat is, így bízom benne, hogy jó szezonunk lesz. A személyes céljaim mindig egyeznek a csapatéval, a lényeg, hogy legyünk együtt sikeresek – nyilatkozta immár kecskeméti labdarúgóként Haris.