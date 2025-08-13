augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Bombaigazolásra készülhet a Szeged-Csanád GA

Címkék#Kecskeméti TE#Vágó Levente#Szeged-Csanád Grosics Akadémia#labdarúgás

Az NB I.-ből kiesett Kecskeméti TE csapatkapitányával erősíthet a Tisza-parti alakulat. Sajtóinformációk szerint a szegedi születésű, meghatározó NB-s rutinnal rendelkező Vágó Levente a Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgócsapatánál folytathatja a pályafutását hamarosan.

Becsei Dávid
Bombaigazolásra készülhet a Szeged-Csanád GA

Vágó Levente (jobbról) 2019 óta erősíti a Kecskeméti TE-t.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Csakfoci.hu információi szerint Vágó Levente, a Kecskeméti TE csapatkapitánya hamarosan a Szeged-Csanád GA-hoz igazol. A 32 éves, szegedi születésű labdarúgó évek óta alapembere a KTE-nek, amely 2025 nyarán három idényt követően búcsúzott az NB I. küzdelmeitől.

Hamarosan a Szeged-Csanád GA játékosa lehet Vágó Levente.
Amennyiben igaz az értesülés, Vágó Levente hat év után távozhat Kecskemétről a Szeged-Csanád GA-hoz.
Fotó: Bús Csaba/MW

Vágó 2019 óta erősíti a kecskemétieket. Bár leginkább a védekezés a feladata, ezalatt tizenhárom gólt is szerzet. Az NB II. idén lejátszott három fordulójában egyaránt kezdőként lépett pályára, a nyitófordulóban a Szent Gellért Fórumban a 70. percben cserélte le Gera Zoltán vezetőedző.

Vágó Levente a Tisza Volánban nevelkedett, majd az Algyő játékosaként mutatkozott be az NB III.-ban. 2012-ben Veszprémbe igazolt, majd rövid időn belül megfordult Zalaegerszegen és Szigetszentmikóson is. A 2016–2017-es szezonra visszatért az NB III.-as Tisza Volánba. Mielőtt Kecskemétre igazolt 2019-ben, két évet töltött Mosonmagyaróváron. A Bács-Kiskun vármegyei csapattal az NB III.-ból indulva az NB I-ig jutott, ahol három idényben is pályára lépett.

Idegenbe utazik a Szeged-Csanád GA

A Szeged-Csanád GA öt pontot gyűjtött eddig, miután a Kecskemétet legyőzte, majd a Békéscsabával és a Karcaggal is döntetlent játszott. Vasárnap 19 órától Tiszakécskén folytatják a bajnokságban a Tisza-partiak.

Íme egy NB I.-es bombagól Vágó Leventétől:

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu