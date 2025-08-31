Legyőzte a liga egyik favoritját az újonc szegedi csapat

A harmadosztály Dél-keleti csoportjának egyik bombaerős csapatát, a III. Kerületi TVE-t fogadta a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. A hazaiak bátran kezdtek, Nagy Dániel átlövése után pedig a szögletet gólra is váltották, Holló Nagy érkezett középen, és fejelt öt méterről a vendégek kapujába. Lendületben is maradtak a szegediek, a III. Kerület ugyan rengeteg labdát lőtt a tizenhatoson belülre, de minden alkalommal tisztázni tudtak Bilics Igor tanítványai. Sőt, negyed óra játék után egy kontra végén Jakus tarolta le a szegediek támadóját a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Nagy Dániel lőtte a léc alá, 2–0. A folytatásban is stabil játékot mutatott a Szeged-Csanád GA II., és nem engedett igazán nagy helyzetet ellenfelének. A félidő vége előtt harmadjára is betaláltak a szegediek, ismét egy sarokrúgás után a megcsúsztatott labdába Gera Norbert szúrt közbe, így a labda a bal alsóban kötött ki, 3–0.

A fehérmezes Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. értékes sikert aratott az NB III. hatodik fordulójában. Fotó: Gémes Sándor

A pihenőt követően óriási nyomást helyezett a Tisza-partiakra a III. Kerület, de Illés mutatott be egy nagy védést egy közeli lövésnél, majd Schildkraut a keresztlécet találta el. Megúszta a meleg pillanatokat a Szeged-Csanád GA II., amely így őrizte magabiztos előnyét. A végjátékban a fővárosiak is büntetőhöz jutottak, ezt Wirth értékesítette magabiztosan, de az első félidőben felépített előnyét nem engedte ki a szegedi csapat, amely így nagyon értékes győzelmet aratott.

Bilics Igor: – Remélem, a fiataloknak még több önbizalmat és bátorságot ad, hogy egy ilyen meccset tudtak játszani egy bajnokesélyes ellen. Egy kiváló első félidő után nagy nyomás alatt játszottunk, de megtapasztalhatták a srácok, hogy ilyenkor még higgadtabbnak kell lenni, és pontosabban kell játszani. Bízom benne, ez a győzelem nagy löketet ad nekünk a későbbiekben!

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–III. Kerületi TVE 3–1 (3–0)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 6. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Sveda Marcell (Sinkovicz, Kovács L.).

Szeged-Csanád GA II.: Illés – Pleskó, Gera B. (Borbás, 69.), Gera N., Nagy Dávid, Budai (Lukácsi, 69.), Deák, Holló Nagy (Mádi, a szünetben), Bakó (Kis, 91.), Dudás, Nagy Dániel. Edző: Bilics Igor.

III. Kerület: Jakus – Tímári (Cseszneki, a szünetben), Fodor (Bekker, 64.), Hegyi, Szabó M. (Bencze, a szünetben), Erdei, Schildkraut, Padla (Zajtai, 80.), Wirth, Buda, Hosszú (Pálvölgyi, a szünetben). Edző: Harmati Tamás.

Gólszerzők: Holló Nagy (5.). Nagy Dániel (16., 11-esből), Gera N. (39.), ill.Wirth (87., 11-esből).