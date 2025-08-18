augusztus 18., hétfő

Labdarúgás

38 perce

Merészebb célokat tűzött ki a St. Mihály az NB I.-re

Címkék#Major László#KÉSZ-St Mihály-Szeged#női labdarúgó NB I#labdarúgás

Major László vezetőedző szerint sosem igazolt még ilyen jól a KÉSZ-St. Mihály-Szeged történelme során. Ezt bizonyítja, hogy az öt új játékos mindegyike a kezdő tizenegyben kaphat majd helyet stabilan valószínűleg. A szegedi női labdarúgócsapat, az elmúlt két szezonban egyaránt a hetedik helyen zárt az NB I.-ben. A 2025–2026-os idényben szeretnék ezt az eredményt túlszárnyalni.

Becsei Dávid
Merészebb célokat tűzött ki a St. Mihály az NB I.-re

Ezekben a mezekben lépnek pályára a 2025–2026-os szezonban a KÉSZ-St. Mihály-Szeged játékosai.

Fotó: Karnok Csaba

Az elmúlt hétvégén temesvári győzelemmel zárta a felkészülését a szegedi női labdarúgócsapat. A KÉSZ-St. Mihály-Szeged szombaton 17 órától Felcsúton a legutóbbi bajnoki kiírás bronzérmesével, a Puskás Akadémiával találkozik a Simple Liga Női NB I. nyitófordulójában.

A szegedi női labdarúgócsapat idénynyitó sajtótájékoztatója.
Az asztalnál balról jobbra: Major László vezetőedző, Horváth Anita, Szőke Flóra, Nadja Djurdjevac Milica Popovics, Komlós Lilla és Sajti Krisztina a szegedi női labdarúgócsapat játékosa, valamint Papp Róbert erőnléti edző.
Fotó: Karnok Csaba

Ami a szegedi érkezőket illeti, Komlós Lilla Diósgyőrből, Horváth Anita a székelyudvarhelyi Vasas Feminától, Szőke Flóra Soroksárról igazolt Szegedre, míg a montenegrói válogatott középpályás, Nadja Djurdjevac a szerb Radnicski Kragujevacban, a szerb Milica Popovics pedig a Vojvodinában játszott legutóbb. Popovics nagy erőssége lehet a St. Mihálynak, hat felkészülési mérkőzésen nyolc gólt szerzett úgy, hogy mindegyiken csak egy-egy félidőt töltött a pályán.

Bő kerettel várják a szezont

– Pozitív előérzetem van az új szezon kapcsán, mert huszonöt játékosunk van, közülük csak ketten szorulnak korább keresztszalag-sérülés miatt még rehabilitációra – osztotta meg várakozásait a szegedi női labdarúgócsapat idénynyitó sajtótájékoztatóján Major László a Katedrális Étterem és Kávézóban.

Bizakodását erősíti, hogy hat felkészülési mérkőzésükből négyet megnyertek, a főpróbán a román első osztályba feljutott Politechnika Temesvárt győzték le 2–1-re. Korábban a román bajnokság negyedik helyezettjét, az Atletic Olimpia Gherlát 6–1-re múlták felül.

Felzárkóznának az élmezőnyhöz

– A Ferencváros, a Győr, az MTK és a Puskás Akadémia kiemelkedik a magyar bajnokságból, de bízom benne, hogy a hetedik pozícióból picit előrébb tudunk lépni. Az említett csapatokat megszorongathatjuk, a többieket viszont szeretnénk legyőzni. Egy bravúros szerepléssel akár a negyedik–ötödik helyet is elérhetjük a szezon végén – tekintett a jövőben pozitívan.

Papp Róbert erőnléti edző meglátása szerint a felkészülési időszakban elvégzett munka alapján a St. Mihály teljesítőképességét tekintve versenyben lehet majd a legjobbakkal.

Szerb gólvágót igazoltak

A KÉSZ-St. Mihály-Szeged új csapatkapitánya Sajti Krisztina lett. Az új szerb támadótól sok gólt várnak, de maga Milica Popovics is ezt erősítette meg.

– Jó közösségbe csöppentem, a város is nagyon tetszik, ez pedig egy jó kezdet számomra. Rengeteg gólra számítok magamtól és a csapatunktól is, mert szeretnénk meglepni az ellenfeleket – jegyezte meg a szerb futballista, aki az előző idényben a szerb szuperligában hatodik helyezett Vojvodina házi gólkirálynője volt tizenkét góllal és kilenc assziszttal.

Idegenben kezdik a szezont

Szombaton 17 órakor a bajnokság első fordulójában Felcsúton a Puskás Akadémia vendége lesz a St. Mihály. A hazai meccseket továbbra is a Szent Gellért Fórumban játsszák, augusztus 30-án, jövő szombaton 17 órától a Diósgyőr ellen lépnek itt pályára először.

 

