Női labdarúgás

Tegnap, 18:23

Új helyszín, hőség és gólzápor a St. Mihály edzőmeccsén

Két hét múlva indul útjára a labda az új szezonban. Ötödik felkészülési mérkőzését játszotta ezen a nyáron a szegedi női labdarúgócsapat. A KÉSZ-St. Mihály-Szeged kiütéses, 6–1-es sikert aratott a román bajnokságban legutóbb ötödik helyezett Atletic Olimpia Gerla ellen. A Tisza-partiak szerb gólvágója, Milica Popovics mesterhármassal járult hozzá az újabb sikerhez.

Becsei Dávid

Harmadik győzelmét aratta a szegedi női labdarúgócsapat a felkészülési időszakban. Az előszezon utolsó előtti edzőmeccsét a tervekkel ellentétben nem a tápéi műfüves, hanem a tiszaszigeti füves pályán játszotta a KÉSZ-St. Mihály-Szeged NB I.-es együttese román ellenfelével szemben. Ennek oka, hogy óriási hőség uralkodik jelenleg Szegeden és környékén, ez pedig műfüvön halmozottan megviselte volna a játékosokat.

Harmadik edzőmeccsét nyerte meg a nyáron a szegedi női labdarúgócsapat.
Szabó Dóra (a labdával) góllal és gólpasszal járult hozzá a szegedi női labdarúgócsapat győzelméhez.
Fotó: Gémes Sándor

A szegedi klub tájékoztatása szerint alig több, mint harminc perc játékidőt követően már 3–0-ra vezettek Major László tanítványai. A hetedik minutumban Djurdjevac indításával Szabó Dóra iramodott meg, akinek centrezésére Milica Popovics érkezett középen jó ütemben, 1–0. A 25.-ben ismét Popovics került középpontba, elhúzták a lábát, a megítélt büntetőt pedig Szabó értékesítette, 2–0. A 34. percben Szabó készítette le a labdát Djurdjevacnak, aki a tizenhatoson kívülről lőtt bombagólt, 3–0. Csak a vendégek brazil kapusán múlt, hogy ennél nagyobb különbség már nem alakult ki a szünetig.

Megduplázta góljai számát a szegedi női labdarúgócsapat

Popovics a 47. percben egy kapusról kipattanó labdát pofozott a hálóba, majd az 54. minutumban harmadszor is betalált, 5–0. Ekkorra a kezdőcsapatból már csak Djurdjevac volt pályán hazai oldalról. A vendégek indiai légiósuk révén szépítettek a 67. percben, majd a 6–1-es végeredményt Németh Peónia állította be a 74. percben. Egy szöglet utáni kavarodást követően cselezgetett a bal oldalon, majd kirúgta a hosszú felső sarkot.

A KÉSZ-St. Mihály-Szeged a bajnoki rajt előtti főpróbáját szombaton 17 órától (magyar idő szerint) Temesváron játssza majd.

Major László: – Teljesen megérdemelten nyertünk ilyen különbséggel is, elégedett vagyok a látottakkal, ez a találkozó is jól szolgálta a felkészülésünket. Rendkívül biztató, hogy a támadójátékunk kiválóan működött, nagyon egyben volt, ennek megfelelően sok helyzetet dolgoztunk ki, és gyönyörű gólokat lőttünk. A lányok frissen és szellemesen futballoztak. Megyünk tovább, természetesen a helyén kezeljük ezt az eredményt is.

KÉSZ-St. Mihály-Szeged–CS Atletic Olimpia Gherla (román) 6–1 (3–0)
Labdarúgás, felkészülési mérkőzés. Tiszasziget.
St. Mihály: Krstovic – Juhász E., Ónodi, Sajti, Komlós, Szőke, Szabó D., Djurdjevac, Simonovic, Nagy L., Popovics. Csere: Aradi, Bokros (kapusok), Németh P., Török L., Bagi, Horváth L., Palotás, Baranyi, Barna, Papp T., Gyovai. Edző: Major László.
Atletic Olimpia Gherla: Santos – Lihv, Stanea, Dakó, Timbus, Jain, Bogdan, Tabur, Ciolacu, Mirea, Hodis. Csere: Morari, Sfechis, Costea. Edző: Mirel Albon.
Gólszerzők: Popovics (3), Szabó D. (11-esből), Djurdjevac, Németh P., illetve Jain.

