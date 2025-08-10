Új helyszín, hőség és gólzápor a St. Mihály edzőmeccsén

Harmadik győzelmét aratta a szegedi női labdarúgócsapat a felkészülési időszakban. Az előszezon utolsó előtti edzőmeccsét a tervekkel ellentétben nem a tápéi műfüves, hanem a tiszaszigeti füves pályán játszotta a KÉSZ-St. Mihály-Szeged NB I.-es együttese román ellenfelével szemben. Ennek oka, hogy óriási hőség uralkodik jelenleg Szegeden és környékén, ez pedig műfüvön halmozottan megviselte volna a játékosokat.

Szabó Dóra (a labdával) góllal és gólpasszal járult hozzá a szegedi női labdarúgócsapat győzelméhez.

Fotó: Gémes Sándor

A szegedi klub tájékoztatása szerint alig több, mint harminc perc játékidőt követően már 3–0-ra vezettek Major László tanítványai. A hetedik minutumban Djurdjevac indításával Szabó Dóra iramodott meg, akinek centrezésére Milica Popovics érkezett középen jó ütemben, 1–0. A 25.-ben ismét Popovics került középpontba, elhúzták a lábát, a megítélt büntetőt pedig Szabó értékesítette, 2–0. A 34. percben Szabó készítette le a labdát Djurdjevacnak, aki a tizenhatoson kívülről lőtt bombagólt, 3–0. Csak a vendégek brazil kapusán múlt, hogy ennél nagyobb különbség már nem alakult ki a szünetig.

Megduplázta góljai számát a szegedi női labdarúgócsapat

Popovics a 47. percben egy kapusról kipattanó labdát pofozott a hálóba, majd az 54. minutumban harmadszor is betalált, 5–0. Ekkorra a kezdőcsapatból már csak Djurdjevac volt pályán hazai oldalról. A vendégek indiai légiósuk révén szépítettek a 67. percben, majd a 6–1-es végeredményt Németh Peónia állította be a 74. percben. Egy szöglet utáni kavarodást követően cselezgetett a bal oldalon, majd kirúgta a hosszú felső sarkot.

A KÉSZ-St. Mihály-Szeged a bajnoki rajt előtti főpróbáját szombaton 17 órától (magyar idő szerint) Temesváron játssza majd.

Major László: – Teljesen megérdemelten nyertünk ilyen különbséggel is, elégedett vagyok a látottakkal, ez a találkozó is jól szolgálta a felkészülésünket. Rendkívül biztató, hogy a támadójátékunk kiválóan működött, nagyon egyben volt, ennek megfelelően sok helyzetet dolgoztunk ki, és gyönyörű gólokat lőttünk. A lányok frissen és szellemesen futballoztak. Megyünk tovább, természetesen a helyén kezeljük ezt az eredményt is.