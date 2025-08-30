augusztus 30., szombat

Női labdarúgás

24 perce

Megbosszulták magukat a kihagyott helyzetek – galériával

Címkék#KÉSZ-St. Mihály-Szeged#női labdarúgás#Honvéd

Két forduló után pont nélkül áll a KÉSZ-St. Mihály-Szeged. A szegedi női labdarúgócsapat az NB I. második fordulójában a Honvédot fogadták, a vendégek pedig 2–0-ra nyertek. A hazai csapat legjobbja lesérült, hiába alakítottak ki több gólhelyzetet, ezekből egyet sem tudtak gólra váltani.

Becsei Dávid
Megbosszulták magukat a kihagyott helyzetek – galériával

Juhász Enikő (a labdával) pont nélkül maradt a szegedi csapattal.

Fotó: Gémes Sándor

Hiába birtokolta többet a labdát a szegedi női labdarúgócsapat az első félidő során, nagyobb gólhelyzetet nem tudott kialakítani. A KÉSZ-St. Mihály-Szeged és a Honvéd is jól megszervezte a játékát, ennek köszönhetően egyenlő erők mérkőzését hozta az első negyvenöt perc, amelyben a vendégek inkább kontrákra rendezkedtek be.

A szegedi női labdarúgócsapat kikapott a Honvédtól.
A szegedi női labdarúgócsapat egyik legjobbja,  az U19-es válogatott Szabó Dóra még a szünet előtt cserét kért sérülés miatt.
Fotó: Gémes Sándor

Az 55. percben Vachter Fanni szerezte meg a Honvéd vezetőgólját. Szegedi kirúgás után labdát szereztek a vendégek, majd tizenöt méterről Vachter átemelte Krstovicsot, 0–1.

Óriási egyenlítési lehetőséget szalasztott el a szegedi női labdarúgócsapat

Megdolgozott az egyenlítésért a szegedi női labdarúgócsapat, de a 62. percben Török perdítését fogta a kapus. Két minutummal később a vendégek kapufáig jutottak, a 74.-ben pedig a jól védekező Honvéd tizenhatoson belül Szőke vett át egy labdát, majd hat méterről nem talált kaput. Óriási egyenlítési helyzet maradt kihasználatlanul.

Vachter a 86. percben állította be a 0–2-es végeredményt egy kontra végén, középről gurított a szegedi kapuba egy szép beadást követően a klubhonlap tudósítása szerint.

A szegedi női labdarúgócsapat a Honvédot fogadta.
A szegedi női labdarúgócsapat nem tudott betalálni a Honvéd ellen.
Fotó: Gémes Sándor

A női labdarúgó NB I. harmadik fordulójában jövő szombaton 14 órától a Diósgyőri VTK vendége lesz a St. Mihály, amely a Budaörshöz és a Szekszárdhoz hasonlóan két vereséggel kezdte a bajnokságot.

Major László: – Négy-öt nagy helyzetet nem tudtunk értékesíteni, ami ezen a szinten mindig megbosszulja magát. A Honvéd ugyanennyi lehetőségből két gólt szerzett, ez döntött. Nagyon sajnálom, hogy az első félidő végén az egyik legjobb játékosunk, Szabó Dóra megsérült. Bízom benne, hogy nem nagyon komoly a probléma, és nem kell sok időt kihagynia. A következő fordulóban Diósgyőrben mindenféleképpen pontot akarunk szerezni.

Győzött a Honvéd Szegeden a női labdarúgó NB I.-ben

Fotók: Gémes Sándor

 

KÉSZ-St. Mihály–Szeged–Honvéd 0–2 (0–0)
Női labdarúgás, NB I., 2. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum. Vezette: Medve Dóra (Dévai, Trapp).
St. Mihály: Krstovic – Djurdjevac (Simonovic, 85.), Popovics, Szabó D. (Nagy L., 45.), Sajti, Török, Horváth A. (Barna B., 66.), Juhász E., Komlós, Ónodi, Szőke. Edző: Major László.
Honvéd: Krizsan – Koszo, Csáki, Cakovics (Szilvási, 75.), Krisztin, Szalay (Földvári, a szünetben), Végh (Horváthová, a szünetben), Vas, Vachter (Swanson, 88.), Bokor (Sain, 59.), Simon F. Edző: Dörnyei Balázs.
Gólszerzők: Vachter (55., 86.).

 

 

