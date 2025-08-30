Megbosszulták magukat a kihagyott helyzetek – galériával

Hiába birtokolta többet a labdát a szegedi női labdarúgócsapat az első félidő során, nagyobb gólhelyzetet nem tudott kialakítani. A KÉSZ-St. Mihály-Szeged és a Honvéd is jól megszervezte a játékát, ennek köszönhetően egyenlő erők mérkőzését hozta az első negyvenöt perc, amelyben a vendégek inkább kontrákra rendezkedtek be.

A szegedi női labdarúgócsapat egyik legjobbja, az U19-es válogatott Szabó Dóra még a szünet előtt cserét kért sérülés miatt.

Fotó: Gémes Sándor

Az 55. percben Vachter Fanni szerezte meg a Honvéd vezetőgólját. Szegedi kirúgás után labdát szereztek a vendégek, majd tizenöt méterről Vachter átemelte Krstovicsot, 0–1.

Óriási egyenlítési lehetőséget szalasztott el a szegedi női labdarúgócsapat

Megdolgozott az egyenlítésért a szegedi női labdarúgócsapat, de a 62. percben Török perdítését fogta a kapus. Két minutummal később a vendégek kapufáig jutottak, a 74.-ben pedig a jól védekező Honvéd tizenhatoson belül Szőke vett át egy labdát, majd hat méterről nem talált kaput. Óriási egyenlítési helyzet maradt kihasználatlanul.

Vachter a 86. percben állította be a 0–2-es végeredményt egy kontra végén, középről gurított a szegedi kapuba egy szép beadást követően a klubhonlap tudósítása szerint.

Fotó: Gémes Sándor

A női labdarúgó NB I. harmadik fordulójában jövő szombaton 14 órától a Diósgyőri VTK vendége lesz a St. Mihály, amely a Budaörshöz és a Szekszárdhoz hasonlóan két vereséggel kezdte a bajnokságot.

Major László: – Négy-öt nagy helyzetet nem tudtunk értékesíteni, ami ezen a szinten mindig megbosszulja magát. A Honvéd ugyanennyi lehetőségből két gólt szerzett, ez döntött. Nagyon sajnálom, hogy az első félidő végén az egyik legjobb játékosunk, Szabó Dóra megsérült. Bízom benne, hogy nem nagyon komoly a probléma, és nem kell sok időt kihagynia. A következő fordulóban Diósgyőrben mindenféleképpen pontot akarunk szerezni.