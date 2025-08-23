augusztus 24., vasárnap

Női labdarúgás

2 órája

Megbüntette a Puskás Akadémia a St. Mihály kihagyott helyzeteit

Címkék#Simple Női Liga#KÉSZ-St Mihály#női labdarúgás#Puskás Akadémia

Olyan vereséggel indította a KÉSZ-St. Mihály-Szeged a 2025–2026-os szezont az NB I.-ben, amelyből sokat tanulhat. A szegedi női labdarúgócsapat 3–1-es vereséget szenvedett Felcsúton a Puskás Akadémia otthonában. A vendégek gólját Milica Popovics szerezte.

Becsei Dávid

Hiába futballozott enyhe mezőnyfölényben jobb felcsúti kezdés után a szegedi női labdarúgócsapat, a 25. percben egy szöglet utáni védelmi hibát Merill használt ki, 1–0. Szabó Dóra révén háromszor is egyenlíthetett volna a St. Mihály, a második gólt mégis a felcsútiak szerezték meg az 53. minutumban egy lecsúszott beadásból, 2–0.

A szegedi női labdarúgócsapat Felcsúton kezdett a bajnokságban.
A piros-sárga mezes szegedi női labdarúgócsapat vereséget szenvedett a kék mezes Puskás Akadémia vendégeként.
Forrás: a Puskás Akadémia Facebook-oldala

A 60. percben egy szögletet követő kipattanót is bevágtak a hazaiak, 3–0, a 3–1-es végeredményt a 80.-ban Popovics állította be, miután kicselezett mindenkit a jobb oldalon.

Szombaton 17 órától a címvédő FTC-vel a nyitófordulóban 1–1-et játszó Honvédot fogadják majd a szegediek a Szent Gellért Fórumban.

Major László: – Nem sikerült a bravúr. Egy nagyon jó csapat ellen kezdtük a bajnokságot. A meccs elején nem futballoztunk rosszul, de 0–0-nál nem használtuk ki a lehetőségeinket, amiért meg is büntetett bennünket a Puskás Akadémia. Tanulni kell ebből a mérkőzésből.

Puskás Akadémia–KÉSZ-St. Mihály-Szeged 3–1 (1–0)
Női labdarúgás, Simple Női Liga NB I., 1. forduló. Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Molnár-Sáska Zsófia Eszter (Bérczi Bálint, Dobsonyi László).
Puskás Akadémia: Tankó – Michalopoulou, Palakovics (Szűcs, 84.), Bokor, Berencsi (Kovács A., 68.), Sági, Merrill (Tóth Zs., 77.), Szarvas, Nagy Lili, Mayer, Brekovszki (Szurovceva, a szünetben). Edző: Mészáros Dalma.
St. Mihály: Krstovic – Juhász E. (Németh P., 81.), Ónodi, Sajti, Komlós, Szőke (Nagy Lilla, 71.), Djurdjevac, Szabó D., Simonovic (Török, 62.), Horváth A. (Barna, 71.), Popovics. Edző: Major László.
Gólszerzők: Merrill (23.), Szarvas (52.), Palakovics (60.), ill. Popovics (80.).

 

