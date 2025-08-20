augusztus 20., szerda

Asztalitenisz

1 órája

Szegedi aranyeső a Szervátültetettek Világjátékán a legnépszerűbb sportágban

Már szegedi érmek is születtek Németországban. A Szervátültetettek Világjátéka 2025-ös helyszíne Drezda. A világbajnokság egyik legnépszerűbb sportágában, asztaliteniszben pedig több szegedi érem is született már.

Becsei Dávid

A Szervátültetettek Világjátéka 2025-ös eseményén két szegedi asztaliteniszező, Bácsi Bernát és Szenti Erika is felállhatott a dobogóra. Szenti Erika egyéniben bronzérmes, míg Szabó Gabriellával párosban aranyérmes lett a németországi Drezdában zajló világbajnokságon. Az ATSK Szeged játékosa, Bácsi Bernát Szendi Jánossal nyerte meg a Világjátékokat férfi páros asztaliteniszben, de vegyes párosban Jakucs Edinával, illetve egyéniben is világbajnok lett, így három aranyéremmel térhet haza.

Szervátültetettek Világjátéka: szegedi éremeső, Bácsi Bernát háromszoros világbajnok.
A Szervátültetettek Világjátéka 2025-ös eseményéről három aranyéremmel térhet haza Bácsi Bernát.
Fotó: Karnok Csaba

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége közlése szerint Bernát csontvelő-átültetés után tért vissza a sporthoz. Leukémiát győzött le, két transzplantáció és hosszú felépülés után talált újra a pingpongasztalhoz. Azóta Európa- és világbajnok, most pedig a címvédőként ismét aranyérmet szerzett.

Szervátültetettek Világjátéka: Szenti Erika is éremmel a nyakában térhet haza

Szenti Erika 2019-ben kapott új májat, két év várakozás után. Büszke három gyermekére, férjére és Édesanyjára, aki mindig hitt benne. Óvónőként dolgozott, a sportot pedig a transzplantáció után kezdte el: a Szegedi Asztalitenisz Sport Klubban edz, és azóta sorra bizonyít a versenyeken.

Bácsi Bernát 2024-ben egyéniben, párosban és vegyes párosban is aranyérmet nyert asztaliteniszben a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán.

