Két világbajnoki címet nyert a 72 éves szívtranszplantált szentesi úszó

– Felemelő érzés a donorom szívét felvinni a dobogóra – hangsúlyozza mindig a sportsikerei kapcsán a szívtranszplantált szentesi úszó, Pengő László. A Drezdában megrendezett Szervátültetettek Világjátékán kétszer is megélhette ezt az érzést, ugyanis 50 méter háton és 50 méter gyorson is aranyérmet akasztottak a nyakában a 70–79 évesek korosztályában.

A szívtranszplantált szentesi úszó, Pengő László.

Fotó: Vidovics Ferenc

Pengő László 2020. január 13. óta új szívvel éli csöppet sem eseménytelen mindennapjait. A szentesi férfi vízilabda legnagyobb sikeréből, az 1980-as kupagyőzelemből játékosként vette ki a részét. Szervátültetés után sem távolodott el a sporttól, sőt, rendszeresen úszik, a Szentesi Delfin ESC szenior úszójaként pedig a mozgás fontosságára igyekszik felhívni mindenkinek a figyelmét.

Nem a szívtranszplantált szentesi úszó sikere az egyetlen

Nemcsak az október 20-án hetvenharmadik születésnapját ünneplő Pengő László az egyetlen Csongrád-Csanád vármegyei, aki versenyez a Szervátültetettek Világjátékán. Az ATSK Szeged két asztaliteniszezője, Bácsi Bernát és Szenti Erika is több éremmel járult hozzá a magyar sikerekhez.

Bácsi Bernát Szendi Jánossal nyerte meg a Világjátékokat férfi páros asztaliteniszben, de vegyes párosban Jakucs Edinával, illetve egyéniben is világbajnok lett, így három aranyéremmel térhet haza. Szenti Erika egyéniben bronzérmes, míg Szabó Gabriellával párosban aranyérmes lett a németországi Drezdában zajló világbajnokságon.