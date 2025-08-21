Először gyakorol az előszezonban az SZTE-Szedeák

A múlt héten kezdte meg a közös munkát az új szezonra az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata. A csapat egyelőre nem a teljes kerettel készül, hiszen egyelőre két légióst jelentettek be a Tisza-partiak, a Debrecentől érkező Djordje Drenovac mellett már a Szedeákkal készül az amerikai Josh Fortune: a klubhoz nyolc év után visszatérő játékos is megérkezett, szerződése pedig egyhónapos próbajátékot követően válhat véglegessé. Cseh Botond sem a szegediekkel készült eddig, hiszen a fiatal kosaras a magyar válogatottban kapott szerepet, és az Észak-Macedónia elleni, idegenbeli világbajnoki előselejtezőn pályára is lépett. Szombaton 17 órától viszont jön az előszezon első meccse a Szedeák számára, az újszegedi sportcsarnokban a Piros-csoportban szereplő MAFC lesz az ellenfél, a találkozót zárt kapuk mögött rendezik meg.

Az SZTE-Szedeák szombaton zártkapus edzőmeccset játszik.

Forrás: az SZTE-Szedeák Facebook-oldala

Hamarosan teljes lehet az SZTE-Szedeák kerete

– Foghíjas kerettel dolgozunk, a hangsúly egyelőre a fizikális felkészülésen van. Természetesen előkerültek már azok a taktikai elemek is, amelyeket az első edzőmeccsen akár támadásban, akár védekezésben látni szeretnénk. Josh Fortune nagyon jó fizikai állapotban érkezett meg Szegedre, a MAFC ellen már pályára is lép. A menedzsment nagy erőkkel dolgozik azon, hogy rövid időn belül teljes legyen a keretünk, bízom abban, hogy a jövő hétre minden láncszem a helyére kerül – összegzett Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák trénere az eddigi időszakról.

A szegediekre bő egy hónap múlva vár majd az első tétmeccs, a szeptember 27-én esedékes nyitófordulóban a legutóbbi bronzérmes Atomerőmű SE otthonában nyitja az új évadot a Szedeák.