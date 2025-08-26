Légiós center szerződtetését jelentette be az SZTE-Szedeák

Bejelentette a harmadik légiósát a 2025-26-os idényre az SZTE-Szedeák. A Tisza-parti klub a közösségi felületein számolt be róla, hogy szerződést kötött Keegan Records-szal. A 25 éves amerikai center az NCAA-ben a Colgate Raidersben játszott, majd a legutóbbi szezont a svájci élvonalban töltötte. Első európai évében a Starwings Basel csapatában szép számokat hozott, hiszen dupla-duplával zárta az évadot, miután 15.5 pontos és 10.6 lepattanós átlagot produkált.

Keegan Records az SZTE-Szedeák új centere. Fotó: colgateathletics.com

A szegediek közleménye kitért rá, a 207 centiméter magas kosárlabdázó a hét második felében érkezik meg Szegedre, majd az orvosi vizsgálatokat követően kapcsolódik be a csapat felkészülésébe. A szegediek az új évadra vonatkozólag korábban a szerb bedobó, Djordje Drenovac érkezését jelentették be, mellette pedig a csapathoz nyolc év után tér vissza az amerikai Josh Fortune, akinek szerződése egyhónapos próbajátékot követően válhat véglegessé.

Oroszlányban folytatódik az SZTE-Szedeák felkészülése

Az SZTE-Szedeák a múlt héten lejátszotta az első felkészülési meccsét, amelyet a Piros csoportban szereplő MAFC ellen vívott. A két csapat úgy állapodott meg, hogy végeredményt és pontszerzőket nem hoznak nyilvánosságra a találkozóról. Simándi Árpád tanítványai legközelebb jövő hétvégén az oroszlányi Bányász-kupán vesznek részt, ahol a pénteki elődöntőben az Egis Körmend lesz a Szedeák ellenfele, majd a másnapi helyosztón az Oroszlány–Komárom mérkőzés vesztesével, vagy győztesével találkoznak. A férfi kosárlabda NB I./A csoport új idénye szeptember 27-én indul, az SZTE-Szedeák a legutóbbi bronzérmes Paks otthonában rajtol.