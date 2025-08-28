A következő szezonban is a Szedeákban játszik a szerb irányító

Teljessé vált az SZTE-Szedeák kerete a 2025–26-os szezonra, miután a Tisza-partiak bejelentették, hogy szerződést kötöttek Vuk Vulikics-csel. A 26 éves szerb irányító az előző szezonban is a Szedeákban játszott, a januárban érkezett játékmester 18 bajnokin lépett pályára a szegedieknél, ez alatt 16.3 pontot, 6.5 gólpasszt és 4.1 lepattanót átlagolt – jelentős szerepet játszva abban, hogy a Szedeáknak sikerült meghosszabbítania A csoportos tagságát, és a 12. helyen zárta a bajnokságot.

Vuk Vulikics lesz az SZTE-Szedeák irányítója a következő szezonban is. Fotó: Karnok Csaba

Kialakult az SZTE-Szedeák kerete

A szegediek a napokban az amerikai center, Keegan Records szerződtetéséről adtak hírt, így eldőlt, hogy a klub a következő szezonbeli légiós kontingensét a szerb bedobó, Djordje Drenovac, a szerb irányító, Vuk Vulikics, az amerikai hátvéd, Josh Fortune és az amerikai center, Keegan Records alkotja majd.

Cseh Botondék a következő egy hétben a közös munkára helyezik a hangsúlyt, szeptember 5-6-án pedig az oroszlányi Bányász-kupán lépnek majd pályára, ahol az elődöntőben az Egis Körmend lesz az ellenfelük, míg a másnapi helyosztón az Oroszlány-Komárom mérkőzés győztese, vagy vesztese következik. A férfi kosárlabda NB I./A csoport új idénye szeptember 27-én rajtol, a szegediek a Paks otthonában kezdik a bajnokságot.