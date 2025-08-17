Szinte lemásolta legutóbbi meccsét az SZVSE

A Martfű elleni hazai vereséget követően a Békéscsaba II. ellen szeretett volna javítani az SZVSE az NB III. Dél-keleti csoportjának negyedik fordulójában. A szegediek előtt meg is voltak ehhez a lehetőségek, ezek közül Albert közeli fejese volt a legveszélyesebb, de az ötösről a kapu fölé bólintott. A túloldalon viszont egy megpattanó, 17 méteres átlövésből megszerezték a vezetést a vendégek, ám nem sokkal ezt követően egy kezezés miatt büntetőhöz jutott az SZVSE. Kéri Tamás tizenegyesét viszont megfogta Tóth Patrik, a jobb alsóba tartó labdára leért a csabaiak kapusa, maradt a 0–1.

Az SZVSE-nek nem sikerült javítania a legutóbbi hazai vereséget. Fotó: Gémes Sándor

A második félidő elején rögtön ott volt a helyzet az egyenlítésre, de a szöglet utáni fejesnél a kapufa megmentette a Békéscsaba II.-t. Bár ment előre az egalizálásért az SZVSE, a végén már fellazult a védekezése, így több veszélyes kontrát is vezethettek a vendégek, de Balogh-ot nem tudták megtornáztatni, ám végül ismét pont nélkül maradtak a Vasutasok.

Kelemen Balázs: – Nagyon sok energiát raktunk abba, hogy a legutóbbi fiaskót kiküszöböljük. Akármilyen célért is küzdünk ebben a bajnokságban, ezt a két meccset meg kellett volna nyerni. Rengeteg helyzetünk volt, még tizenegyesből sem tudtunk betalálni. Ezt most fel kell dolgoznunk, és össze kell tartanunk ahhoz, hogy elérjük céljainkat.

SZVSE–Békéscsaba 1912 Előre II. 0–1 (0–1)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 4. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 300 néző. Vezette: Borbényi Miklós Bence (Csákó, Döbröntey).

SZVSE: Balogh Cs. – Tóth D., Csamangó, Dobronoky, Rádai, Albert (Ábrahám-Fúrús, 75.), Benyó, Farkas, Kéri (Nagy B., 65.), Papp Á. (Doszkocs, 77.), Amariutei. Edző: Kelemen Balázs.

Békéscsaba II.: Tóth P. – Komáromi, Bacsa, Avramucz, Oláh, Vólent (Borszéki, 89.), Igricz (Molnár M., 75.), Német (Kurai, a szünetben), Mágocsi, Brecska, Harmati. Edző: Balog Zsolt.

Gólszerző: Mágocsi (27.).