Grandiózus helyszínen melegít a korosztályos Eb-re a szegedi atléta

Atlétika, SzegedPatinásabb helyszíne nem is lehetne a hétvégi országos bajnokságnak, mint a Nemzeti Atlétikai Központ. A budapesti létesítményben rendezik a hétvégén az idei, összességében 130. országos bajnokságot, amelyen az SZVSE atlétái elsősorban súlylökésben számítanak esélyesnek: a hölgyeknél Beregszászi Renáta, míg a férfiaknál Fekete István szállíthatja az aranyérmet.

Ott lesz az ob-n Dobó Zsombor is, a szegediek diszkoszvetőjére ugyanakkor a jövő hétvégén vár majd a szezon legfontosabb kihívása, hiszen a finnországi Tamperében ekkor rendezik az idei U20-as Európa-bajnokságot, Zsombor pedig az idei eredmények tekintetében a mezőny második legjobb eredményével rendelkezik.

Az SZVSE atlétájára, Dobó Zsomborra jövő héten korosztályos Eb vár. Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség

– Egy picit kisebb csapattal indulunk az idei országos bajnokságon. A súlylökőink mellett Bankó Laura szerezhet érmet, aki száz méter gáton az Universiadén egyéni csúcsot futva nyolcadik lett, míg Zsombor a jövő heti korosztályos Eb-re élesíti a csúcsformát – mondta lapunknak Márton Anita, az SZVSE atlétikai szakosztályvezetője.

Ilyen volt eddig az SZVSE szezonja

Az idei szezonnal kapcsolatban a korábbi fedettpályás világbajnok, olimpiai bronzérmes elmondta, felemásan alakult az évad eddigi része.

– Mindkét súlylökőnk hozta azt a pontot a csapat Európa-­bajnokságon, ami várható volt tőlük, így a magyar csapat benn is maradt az első divízió­ban. Voltak versenyzőink az U18-as és az U20-as válogatottnál is, az Universiadén Be­­regszászi Renáta egyetlen centivel csúszott ki a döntőből, de az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon való részvételhez is kevés hiányzott Mihály Leventének, akit végül pár centivel ledobtak, Bankó Laura nagyon szépen futott az Universiadén. Reni még küzd a világbajnoki részvételért, ebben a kvalifikációs rendszerben ez nem egyszerű, hiszen a riválisok értékesebb, nagyobb pontszámmal bíró versenyeken vesznek részt. Az idei kijutás nagy dolog lenne számára, a fő célja a jövő évi Európa-bajnokságon való részvétel lehet – fogalmazott Márton Anita.