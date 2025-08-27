Hasonló meccset játszott a Gyulával az SZVSE, mint a kupában

A kupában lejátszott meccs után ezúttal a bajnokságban találkozott a Gyulai Termál FC-vel az előző két hazai bajnokiját elveszítő SZVSE. A góllövőlistát vezető Zádori Krisztián használt ki egy védelmi megingást, miután egy szabadrúgást követő lecsorgónál emelte át távolról Balogh kapust. A szegediek hálóőrét nem sokkal később le kellett cserélni, miután a hazaiak támadója fejberúgta őt, az esetnél a reklamáló Kelemen Balázst kiállították. Még az első félidőben kétgólos lett a szegediek hátránya, egy fújható tizenegyesből duplázták meg előnyüket a fürdővárosiak a hosszabbítás pillanataiban.

Nem tudta feledtetni a kupameccset az SZVSE a Gyulával szemben. Fotó: Gémes Sándor

A szünet után ugyan megvoltak a Vasutasok lehetőségei a szépítésre, de kimaradtak a lehetőségeik, Szabó Zsombor viszont szintén át tudta emelni távolról az SZVSE csereként beszállt kapusát, Zelmant, 3–0. A végeredményt Zádori állította be, aki laposan gurított a szegediek kapujába ziccerben, így akárcsak a kupameccsen, a bajnokin is 4–0-ás vereséget szenvedett az SZVSE a Gyulai Termál FC-től.

A Tisza-partiak vasárnap a Budapest Honvéd II.-t fogadják a következő fordulóban.

Kelemen Balázs: – Egészen döbbenetes, hogy ilyen embert nem hogy sportpálya közelébe engednek, hanem meccset vezethet. Dolgozunk tovább, és küzdünk, hogy kijöjjünk ebből a negatív szériából.

Gyulai Termál FC–SZVSE 4–0 (2–0)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 5. forduló. Gyula, 420 néző. Vezette: Nagy Attila László (Bán Kristóf Patrik, Balogh Bence).

Gyula: Füstös – Wéber, Szabó Cs., Krajcsó, Zabari (Kolarovszki Milán, 77.)), Zelenyánszki, Trescsula (Szabó Zs., 65.), Zádori, Vörös (Göblyös, 75.), Máris (Kolarovszki Martin, 77.), Lestyán (Katona, 65.). Vezetőedző: Ekker Attila.

SZVSE: Balogh Cs. (Zelman, 33.) – Tóth D., Csamangó (Mezei, a szünetben), Rádai (Doszkocs, 76.), Nagy B. (Benyó, 62.)), Albert, Ábrahám-Fúrús (Beretka, 62.), Dobronoky, Farkas M., Kéri, Papp Á., Amariutei. Vezetőedző: Kelemen Balázs.

Gólszerzők: Zádori (17., 79.), Máris (45+4. – 11-esből), Szabó Zs. (75.).