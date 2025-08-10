Az előző szezonban nem volt arra példa, ami most az SZVSE-vel történt

Perszelő hőségben fogadta az SZVSE azt a Martfűt, amelyet a tavalyi szezonban mindkét mérkőzésen magabiztos különbséggel győzött le. Kevés igazi helyzetet hozott a meccs, majd fél óra játékot követően a tizenhatos jobb oldalánál labdát veszített az SZVSE, ezzel pedig Varga Tamás húzott a kapu felé, majd éles szögből a hosszú kapufa mellé lőtt, ezzel megszerezte a vezetést a vendégcsapat.

A priosmezes SZVSE pont nélkül maradt szezonbeli második hazai bajnokiján. Fotó: Gémes Sándor

A folytatás sem hozott sok helyzetet a kapuk előtt, az SZVSE utolsó megoldásaiba rendre hiba csúszott. Mezőnyfölényben voltak ugyan a Vasutasok, de nem bravúrra nem volt szükség a vendégek kapusától: egy szöglet utáni fejesnél nem sokat tévesztett Papp Ádám, akinek egy veszélyes átlövése is akadt, majd egy kavarodást követően kerülte el kevéssel a labda a martfűiek kapuját.

Az utolsó pillanatokra emberhátránya kerültek a szegediek, egy felívelt labdánál kifelé szabadrúgás helyett végül a kezezést látta szabálytalannak a játékvezető. Maradt a 0–1, egy nagyon kevés helyzetet hozó találkozón a Martfű védelme szinte végig stabil volt, és ezzel elvitte mindhárom pontot az SZVSE-stadionból.

Kelemen Balázs: – Nagyon gyenge játékot nyújtottunk, így megérdemelt vereséget szenvedtünk. Gratulálunk a Martfűnek!

SZVSE–Martfű 0–1 (0–1)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 3. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 200 néző. Vezette: Sipos Katalin (Pavlovics, Rigó).

SZVSE: Balogh Cs. – Csamangó (Simon, 74.), Rádai, Albert (Dobronoky, 55.), Mezei, Nagy B. (Tóth D., 79.), Benyó, Farkas M., Kéri, Papp Á., Amariutei (Ábrahám-Fúrús, 74.). Edző: Kelemen Balázs.

Martfű: Gerhát – Boros (Ács, 81.), Székely, Laczkó, Fődi (Kinyig, 52.), Kalmár (Horváth K., 70.), Bogdán, Bódai (Zsíros, 81.), Mészáros, Varga T. (Bidzilya, 70.), Antman. Edző: Koncz Zsolt.

Gólszerző: Varga T. (31.)

Kiállítva: Simon (91.).

