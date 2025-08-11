A szegedi teniszező parádés teljesítménnyel magasabban rangsorolt ellenfeleket győzött le az Eb-n

Halálcsoportba került a romániai Aradon megrendezett tenisz U18-as Európa-bajnokság selejtezőjében Bíró Melinda csapatban a magyar válogatottal. Alapvető célkitűzését viszont elérte nemzeti csapatunk, hiszen Bulgáriát és Romániát is legyőzte 2–1-re, így továbbjutott.

Az U18-as tenisz Európa-bajnokságon szerepelt Bíró Melinda.

Fotó: Karnok Csaba

Az ITF-világranglistán 147. helyen álló Bíró Melinda a bolgárok 28. helyre rangsorolt játékosát győzte le először jól felépített játékkal, majd párosban is sikerült nyernie Bak-Szabó Norina oldalán.

– A kettes játékosunk a bolgár ellenfél után a romántól is kikapott elsőként, így nekem másodszor kellett a meccben maradásért játszani. A második nehezebb mérkőzés volt, pedig papíron könnyebbre számíthattam, mert a 35. helyezettel játszottam. Nyertem, így jöhetett ismét a mindent eldöntő páros, amit 6:1, 6:0-ra megnyertünk. Így a svédek ellen már továbbjutottként játszhattunk, a tét a kiemelés volt – mesélte érdeklődésünkre Kiss György tanítványa, Bíró Melinda.

Kedvezőtlen sorsolás a tenisz Eb-n

A svédek ellen 3–0-s vereséget szenvedett Magyarország, majd a nyolcas döntőben a franciaországi Granville-ben az első helyen kiemelt spanyolok ellen játszottak.

– Kellemetlenül jöttünk ki a sorsolásból, hiszen a spanyoloknál két top ötvenes játékos szerepelt, míg a harmadik a 67. helyen állt a ranglistán. itt végre kijött a lépés Norinának, nekem viszont nem, mert pulzusproblémákkal küzdöttem a 14. pozíciót elfoglaló lány ellen. Vállaltam a párost, mesterbrékben 10–5-re kaptunk ki. Jó lett volna nyerni, mert akkor biztos éremért játszhattunk volna – tette hozzá.

Sikerrel vették az első akadályt

Így viszont az 5–8. helyért léphetett pályára a magyar válogatott az U18-as Európa-bajnokságon. A negyedik helyen kiemelt lengyeleket le is gyűrték Bíróék.

– A kettes játékosunk ismét kikapott az első mérkőzésen, majd óriási találkozón két meccslabdát hárítva győztem a lengyel játékos ellen 7:6-ra egy két és fél órás küzdelem után – emlékezett vissza a 18 éves kecskeméti származású Bíró Melinda, aki immár több, mint nyolc éve a szegedi Gellért SE-ben versenyzik.