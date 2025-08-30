Harmadjára is ötöt lőtt a Tiszasziget

Három forduló után hibátlan mérleggel vezeti a vármegyei I. osztályú bajnokságot a Tiszasziget. Szilágyi Norberték a harmadik bajnokijukon is ötször voltak eredményesek, így három meccs után már 15 szerzett gólnál jártak. Ezúttal a SZEOL SC-FK Szeged ellen sikerült nyerniük, a vendégek viszont közel 70 percet emberhátrányban játszottak, miután kapusuk a tizenhatos sarkánál elkövetett szabálytalanságért piros lapot kapott.

A Tiszasziget ezúttal is ötször volt eredményes, és hibátlan mérleggel áll három meccset követően. Fotó: Karnok Csaba

Véget ért az újonc Csongrád hibátlansága, amely mindkét félidő elején gólt kapott: a bajnokság esélyese, a Sándorfalva végül négy gólt szerezve vitte el a három pontot Csongrádról. Megszerezte első sikerét a Mórahalom, amely kétszer is hátrányban volt a Deszkkel szemben, de végül otthon tartotta mindhárom pontot. A Hódmezővásárhelyi TUS-nak megvoltak a lehetőségei a Makó elleni meccs első félidejében, mégis a vendégek szerezték meg a vezetést Vas Károly közeli fejesével, és végül a győzelem is a hagymavárosiaké lett.

Kilenc ponttal áll a Tiszasziget

Három fordulót követően így a Tiszasziget vezeti a bajnokságot, amely százszázalékos mérleggel bír, mögötte a Sándorfalva, a Csongrád és a Makó is hat-hat ponttal áll.

Vármegyei I. osztály, 3. forduló

Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Deszki SC 3–2 (1–2)

Gólszerzők: Tischner (26.), Erhardt (76., 85.), ill. Baucic (4.), Pióker Ti. (34.).

Csongrád-Draxi Gép Kft.–Sándorfalva 1–4 (0–1)

Gólszerzők: Czékus Á. (76., 11-esből), ill. Dovics (1., öngól), Gyuga (46.), Bitó (62.), Széll (69.).

Kiállítva: Borák (87., Csongrád).

Hódmezővásárhelyi TUS–Makó FC 1–3 (0–1)

Gólszerzők: Buzás (91., 11-esből), ill. Vas (45.), Frank (54.), Pepó (66.).

Tiszasziget–SZEOL SC-FK Szeged 5–1 (1–0)

Gólszerzők: Patai (30., 60.), Rédei (73.), Borgulya (78.), Szabó D. (88.), ill. Buchholcz (89.)

Kiállítva: Vlad (24., SZEOL SC-FK Szeged).

Korábban játszották:

M-Perfect Home-Algyő–Clean Star Complex Dorozsma 0–0

A DB Futball Bordány–Szentesi Kinizsi meccset vasárnap 17.30-tól rendezik.