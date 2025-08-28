Válogatottal készülhet a Szeged-Csanád GA játékosa

Hazai pályán vívhatja majd az Európa-bajnoki selejtezőket a magyar U19-es válogatott. A novemberi tétmérkőzéseket megelőzően a hagyományos, Vilotic-tornán lép majd pályára a Kemenes Szabolcs által irányított korosztályos nemzeti csapat, amelynek keretébe meghívást kapott Kun Ákos, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia játékosa is. Kun Ákos a nyáron érkezett a Szeged-Csanád GA-hoz, a 18 éves játékos három NB II.-es bajnokin egyaránt kezdőként léphetett pályára a Tisza-partiaknál az idei szezonban.

Kun Ákos is meghívót kapott a magyar U19-es válogatottba. Fotó: Szeged-Csanád GA

Nem ez az egyetlen szegedi szál az U19-es válogatott kapcsán, ugyanis mint arról a Magyar Labdarúgó-szövetség beszámolt, a csapat a szerbiai torna előtt Szegeden készül, majd szeptember harmadikán utazik Szabadkára, ahol a házigazda szerb csapat mellett a portugál és a montenegrói korosztályos csapattal játszik. A novemberi Eb-selejtezők során majd Bulgária, Feröer-szigetek és Franciaország lesz a magyar csapat ellenfele november 12. és november 18. között.

A magyar U19-es válogatott mérkőzései a Vilotic-tornán

Szeptember 4., csütörtök

Portugália–Magyarország, Zenta, 16:30

Szeptember 6., szombat

Szerbia–Magyarország, Szabadka, 17:00

Szeptember 9., kedd

Magyarország–Montenegró, Topolya, 15:00