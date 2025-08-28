augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

39 perce

Válogatottal készülhet a Szeged-Csanád GA játékosa

Címkék#Kun Ákos#Szeged-Csanád Grosics Akadémia#MLSZ

Hagyományos torna vár a csapatra. A magyar U19-es válogatott Európa-bajnoki selejtezőkre készül, a csapat keretébe bekerült a Szeged-Csanád GA fiatalja is.

Vajgely Pál

Hazai pályán vívhatja majd az Európa-bajnoki selejtezőket a magyar U19-es válogatott. A novemberi tétmérkőzéseket megelőzően a hagyományos, Vilotic-tornán lép majd pályára a Kemenes Szabolcs által irányított korosztályos nemzeti csapat, amelynek keretébe meghívást kapott Kun Ákos, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia játékosa is. Kun Ákos a nyáron érkezett a Szeged-Csanád GA-hoz, a 18 éves játékos három NB II.-es bajnokin egyaránt kezdőként léphetett pályára a Tisza-partiaknál az idei szezonban.

Kun Ákos is meghívót kapott a magyar U19-es válogatottba.
Kun Ákos is meghívót kapott a magyar U19-es válogatottba.  Fotó: Szeged-Csanád GA

Nem ez az egyetlen szegedi szál az U19-es válogatott kapcsán, ugyanis mint arról a Magyar Labdarúgó-szövetség beszámolt, a csapat a szerbiai torna előtt Szegeden készül, majd szeptember harmadikán utazik Szabadkára, ahol a házigazda szerb csapat mellett a portugál és a montenegrói korosztályos csapattal játszik.  A novemberi Eb-selejtezők során majd Bulgária, Feröer-szigetek és Franciaország lesz a magyar csapat ellenfele november 12. és november 18. között.

A magyar U19-es válogatott mérkőzései a Vilotic-tornán

Szeptember 4., csütörtök
Portugália–Magyarország, Zenta, 16:30

Szeptember 6., szombat
Szerbia–Magyarország, Szabadka, 17:00

Szeptember 9., kedd
Magyarország–Montenegró, Topolya, 15:00

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu