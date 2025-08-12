Négy szentesi származású játékos utazott Brazíliába az U20-as vb-re

Horváth Zsófi, Horváth Luca, Sóti Lili és Mácsai Eszter. Ezer szállal kötődnek Szenteshez, hiszen Zsófi, Lili és Luca a Kurca-parti városban született, az ikerpár a Szentesi VK-ban vízilabdázott hosszú éveken át, míg Lili Egerben játszik, ahogyan a Horváth-testvérek is 2024 ősze óta. Mácsai Eszter pedig Szegeden született, de a Szentesi VK-ban nevelkedett, amit egészen 2021 nyaráig erősített, majd az UVSE-hez igazolt. Az U20-as vb-re mind a négyen elutaztak a magyar válogatottal.

Íme az U20-as vb-re elutazott magyar válogatott tagjai.

Forrás: a Magyar Vízilabda-szövetség Facebook-oldala

Nem indult jól a magyar válogatott számára az U20-as világbajnokság, mivel az USA elleni nyitányon 8–5-ös vezetésről 11–10-re kikapott, míg az olaszok ellen 4–8-ról feltámadtak Sike József tanítványai, nyolc másodperccel a vége előtt egyenlítettek, de a dudaszó pillanatában még kaptak egy gólt, 8–9…

Az U20-as vb-érem lehetne a következő értékes érme a vitrinben

A szentesi vízilabdázó ikerpár 2024 nyarán az U19-es Európa-bajnokságon ezüstérmes lett, míg a Kínában rendezett U18-as világbajnokságon bronzéremnek örülhettek.