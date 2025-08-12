augusztus 12., kedd

Klára névnap

31°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női vízilabda

1 órája

Négy szentesi származású játékos utazott Brazíliába az U20-as vb-re

Címkék#Szentesi VK#Horváth Luca#Horváth Zsófi#Sóti Lili#világbajnokság#Mácsai Eszter#vízilabda

Újabb éremről álmodhat a szentesi vízilabdázó ikerpár. Négyen is ezer szállal kötődnek Szenteshez a magyar női vízilabda-válogatott U20-as vb-re szóló keretéből. A csapat két vereséggel kezdte a csoportkört mindkétszer dráma végjátékot követően, majd az utolsó fordulóban lapzártánk után, éjféltől játszott Görögország ellen.

Becsei Dávid
Négy szentesi származású játékos utazott Brazíliába az U20-as vb-re

Mácsai Eszter az U20-as vb-n szereplő magyar női vízilabda-válogatott egyik kulcsjátékosa.

Forrás: a Magyar Vízilabda-szövetség Facebook-oldala

Fotó: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

Horváth Zsófi, Horváth Luca, Sóti Lili és Mácsai Eszter. Ezer szállal kötődnek Szenteshez, hiszen Zsófi, Lili és Luca a Kurca-parti városban született, az ikerpár a Szentesi VK-ban vízilabdázott hosszú éveken át, míg Lili Egerben játszik, ahogyan a Horváth-testvérek is 2024 ősze óta. Mácsai Eszter pedig Szegeden született, de a Szentesi VK-ban nevelkedett, amit egészen 2021 nyaráig erősített, majd az UVSE-hez igazolt. Az U20-as vb-re mind a négyen elutaztak a magyar válogatottal.

A magyar válogatott két vereséggel kezdte az U20-as vb-t a brazíliai Salvadorban.
Íme az U20-as vb-re elutazott magyar válogatott tagjai.
Forrás: a Magyar Vízilabda-szövetség Facebook-oldala

Nem indult jól a magyar válogatott számára az U20-as világbajnokság, mivel az USA elleni nyitányon 8–5-ös vezetésről 11–10-re kikapott, míg az olaszok ellen 4–8-ról feltámadtak Sike József tanítványai, nyolc másodperccel a vége előtt egyenlítettek, de a dudaszó pillanatában még kaptak egy gólt, 8–9…

Az U20-as vb-érem lehetne a következő értékes érme a vitrinben

A szentesi vízilabdázó ikerpár 2024 nyarán az U19-es Európa-bajnokságon ezüstérmes lett, míg a Kínában rendezett U18-as világbajnokságon bronzéremnek örülhettek.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu