Elégedett a teljesítményével

1 órája

Különleges élményben volt része a vásárhelyi tékvandósnak az Universiadén

Címkék#tékvandó#László Alexa#Máté Taekwondo és Hapkido SE#Universiade

Különleges élményben volt része a hódmezővásárhelyi László Alexának. A 2025-ös Egyetemi Világjátékok, az Universiade házigazdája a németországi Duisburg volt, ahol a nyitóünnepségen nagyjából nyolcezren vonultak be egyszerre. A tékvandós Alexa a legjobb 32 között búcsúzott a küzdelmektől formagyakorlat kategóriában.

Becsei Dávid

Több, mint nyolcezer-ötszáz sportoló, százhatvan ország, tizennyolc sportág és három magyar tékvandós. Akár így is jellemezhető a 2025-ös Universiade (Egyetemi Világjátékok), amelyen nagyjából százötven magyar sportoló vett részt. Köztük volt a hódmezővásárhelyi László Alexa is, aki tizenhetedik helyen végzett tékvandó formagyakorlatban.

Az Universiade tékvandó versenyén 17. helyen végzett László Alexa.
László Alexa Duisburgban az Universiade logójával.
Forrás: László Alexa családi archívuma

– Egyedi, csodálatos élmény volt felvonulni  a nyitóünnepségen a nagy magyar csapattal. Ehhez hasonló lehet az olimpia megnyitója is – vélekedett lapunk érdeklődésére László Alexa, a Máté Taekwondo és Hapkido Sportegyesület versenyzője.

Akárcsak februárban a törökországi Antalyában rendezett Turkish Openen, a duisburgi Universiadén is a 17. helyen végzett Alexa, miután a legjobb 32 között vereséget szenvedett. Azt viszont hangsúlyozta, az Universiade sokkal nagyobb kaliberű esemény, egy igazi világverseny, felér egy világbajnoksággal, ahova minden ország egyetlen sportolót nevezhet egy kategóriába.

Az Universiade mezőnye mindig erős

– Jobb sorsolással éppen lehetett volna több ebben a versenyben a részemről, de összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel. Egy ilyen világeseményen már nem létezik klasszikus jó sorsolás, mindegyik ellenfél erős – tette hozzá.

Legközelebb már azon az egyetemi Európa-bajnokságon lép pástra László Alexa, amely az év fő versenye számára. Augusztus 22. és 25. között a lengyelországi Varsóban rendezik meg, sorozatban harmadik alkalommal szeretne felállni a dobogóra az egyetemi Eb-n. 2022-ben Lengyelországban, tavaly pedig Miskolcon szerzett bronzérmet.

Ami pedig az őszi feladatokat illeti, októberben a horvát fővárosban, Zágrábban vár majd rá világranglista-verseny, majd címvédőként novemberben az országos bajnokságon zárja az idényt. Hosszú leállást viszont nem tervez, elkezdi a felkészülést a 2026-os világbajnokságra, amelyet Dél-Koreában rendeznek majd meg.

 

