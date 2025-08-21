augusztus 21., csütörtök

Masters világbajnokság

1 órája

Szingapúrban úsztak egyéni csúcsokat a szentesiek

Az elit kategória után a 25 éven felüliek versenyét is megrendezték Szingapúrban. A Szentesi Delfin ESC-t nyolcan képviselték a masters úszó-világbajnokságon. Minden versenyszámban elképesztően erős mezőny jött össze, 50 méter női mellen a 60–69 évesek korcsoportjában hat futamnyi sportoló küzdött az érmekért…

Becsei Dávid
Szingapúrban úsztak egyéni csúcsokat a szentesiek

A Szentesi Delfin ESC úszói az OCBC Arena bejárata előtt.

Forrás: Szentesi Delfin ESC

Hatezer masters sportoló ugrott medencébe az úszó-világbajnokságon Szingapúrban. Az elit versenyzők világeseménye után a 25 év felettiek masters világbajnoksága a nyíltvízi úszók számaival folytatódott. Ebbe mindössze egy magyar versenyző volt érdekelt, a medencés versenyszámokban viszont tizenhárom egyesület ötvenhét szenior úszója rendelkezett kvalifikációval. Elképesztően nívós mezőny jött össze Szingapúrban, ahol világbajnoki címnek örülhetett a magyarok közül Kalaus Valter, Annus Nikoletta, Leposa Milán, Gombkötőné Tóth Ilona, valamint a Törökbálint két váltója is.

A szentesi versenyzők az úszó-világbajnokságon.
A masters úszó-világbajnokságon nyolc szentesi sportoló vett részt.
Forrás: Szentesi Delfin ESC

Rengeteg ázsiai, ausztrál versenyző mellett rajtkőre álltak Amerika, Európa és Afrika legjobb úszói is. Szinte a világ valamennyi országa képviseltette magát a szingapúri masters úszó-világbajnokságon.

A Szentesi Delfin ESC nyolc szenior úszója nyolc napot töltött az ázsiai országban, ebből hat versenynap volt számukra. Közülük többen egyéni csúcsot úsztak. A vb során a szervezők tizenhétezer rajtot bonyolítottak le, így nem csoda, hogy két arénában rendezték meg az eseményt. A World Aquaticsot kifejezetten erre az elit és masters vb-re építették, míg az OCBC Arena 2014 nyarán nyitotta meg a kapuit.

A Szentesi Delfin ESC eredményei a masters úszó-világbajnokságról:

Berezvai Julianna, 100 mell: 11. hely, 50 mell: 14. hely, 50 hát: 17. hely

Horváth Roland, 200 mell: 18. hely, 100 mell: 25. hely, 400 gyors: 30. hely, 200 vegyes: 40. hely, 200 gyors: 49. hely

Kókai Ibolya, 100 pille: 13. hely, 200 mell: 19. hely, 100 mell: 24. hely, 50 mell: 37. hely

Kókai László, 100 hát: 14. hely, 50 hát: 25. hely, 100 gyors: 26. hely, 50 gyors: 29. hely

Brunnerné Palásti Katalin, 100 hát: 13. hely, 200 mell: 13. hely, 50 mell: 13. hely, 50 hát: 15. hely, 50 gyors: 17. hely

Pólyáné Téli Éva, 100 mell: 18. hely, 100 pille: 18. hely, 200 mell: 20. hely, 50 hát: 23. hely, 50 mell: 24. hely

4x50m MIX vegyes váltó

VI. korcsoport: 10. Szentes (Palásti Katalin, Téli Éva, Pólya Sándor, Kókai László)

4x50 m női vegyes váltó

V. korcsoport: 18. Szentes (Berezvai Julianna, Béres Dorina, Kókai Ibolya, Palásti Katalin)

 

